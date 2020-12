Drohnenmord wurde normalisiert – von David Swanson (World Beyond War)

Wenn ich bei Google nach den Wörtern „Drohnen“ und „Moral“ suche, stammen die meisten Ergebnisse von 2012 bis 2016. Wenn ich nach „Drohnen“ und „Ethik“ suche, erhalte ich von 2017 bis 2020 eine Reihe von Artikeln. Lesen Sie die verschiedenen Websites bestätigen die offensichtliche Hypothese, dass (in der Regel mit vielen Ausnahmen) „Moral“ das ist, was die Leute erwähnen, wenn eine böse Praxis immer noch schockierend und verwerflich ist, während „Ethik“ etwas ist, was sie verwenden, wenn sie über einen normalen, unvermeidlichen Teil von Leben sprechen , das in die richtige Form gebracht werden muss.

Ich bin alt genug, um mich zu erinnern, als Drohnenmorde noch schockierten. Ich erinnere mich sogar an ein paar Leute, die sie Morde nannten. Natürlich gab es in dem Moment auch immer diejenigen, die Einwände gegen die politische Partei des US-Präsidenten erhoben. Es gab immer diejenigen, die glaubten, dass es in Ordnung wäre, Menschen mit Raketen in die Luft zu jagen, wenn die Luftwaffe nur einen verdammten Piloten ins Flugzeug setzen würde. Schon früh waren diejenigen bereit, Drohnenmorde zu akzeptieren, aber die Grenze zu Drohnen zu ziehen, die die Raketen abfeuern würden, ohne dass ein junger Rekrut in einem Wohnwagen in Nevada befohlen würde, einen Knopf zu drücken. Und natürlich gab es sofort Millionen von Fans von Drohnenkriegen, „weil bei Drohnenkriegen niemand verletzt wird“. Aber es gab auch Schock und Empörung.

Einige waren beunruhigt, als sie erfuhren, dass die meisten Ziele von „Präzisionsdrohnenangriffen“ unbekannte Menschen waren und dass noch mehr das Pech hatten, zur falschen Zeit in der Nähe dieser unbekannten Menschen zu sein, während andere Opfer versucht hatten, den Menschen zu helfen verwundet wurden und beim zweiten Schlag eines „Doppelschlags“ in die Luft gesprengt wurden. Einige von denen, die erfuhren, dass Drohnenmörder ihre Opfer als „erschlagene Insekten“ bezeichnet hatten, waren angewidert. Diejenigen, die entdeckten, dass unter den bekannten Zielen Kinder und Personen waren, die leicht verhaftet werden konnten, und diejenigen, die bemerkten, dass alle Gespräche über Strafverfolgung völliger Unsinn waren, da kein einziges Opfer verurteilt worden war und praktisch keines angeklagt worden war, sie hatten Bedenken. Andere waren von dem Trauma betroffen, das die an den Drohnenmorden Beteiligten erlitten hatten.

Sogar Anwälte, die die Illegalität des Krieges ignorieren wollten, waren damals dafür bekannt, Drohnenmorde als Morde zu deklarieren, wenn sie nicht Teil des Krieges waren – Krieg, der das heilige Reinigungsmittel darstellt, das sogar Mord in etwas Edles verwandelt. Sogar Hypermilitaristen, die das Sternenbanner aus jeder Öffnung pfiffen, waren damals zu hören und machten sich Sorgen darüber, was passieren würde, wenn Profiteure die Welt mit ähnlichen Drohnen bewaffneten, so dass es nicht nur die USA (und Israel) waren. die Menschen mit Drohnen ermordeten.

Und es gab echten Schock und Empörung über die tatsächliche Unmoral, Menschen zu ermorden. Das geringe Ausmaß an Drohnenmorden schien sogar einige Augen für den Schrecken des größeren Ausmaßes der Kriege zu öffnen, zu denen die Drohnenmorde gehörten. Dieser Schockwert scheint sich dramatisch verringert zu haben.

Ich meine die Empörung in den USA. In den Zielländern wächst die Empörung ohnehin nur. Diejenigen, die unter dem unablässigen Trauma endlos summender Drohnen leben, die jeden Moment die sofortige Vernichtung bedrohen, haben es nicht akzeptiert. Als die USA einen iranischen General ermordeten, schrien die Iraner „Mord!“ Aber dieser kurze Wiedereintritt von Drohnenmorden im US-Informationssystem des Mainstream erweckte bei vielen Menschen den falschen Eindruck, dass Raketen eher auf bestimmte Personen abzielen, die als Feinde bezeichnet werden können, die erwachsen und männlich sind und Uniformen tragen. Nichts davon ist wahr.

Das Problem ist Mord, der rücksichtslose Mord an Tausenden von Männern, Frauen und Kindern, insbesondere Mord durch Raketen – ob von Drohnen oder nicht. Und das Problem wächst. Es wird größer in Somalia. Es wird größer im Jemen. Es wird größer Afghanistan. Einschließlich Raketenmorde ohne Drohnen wird das Problem größer in Afghanistan, im Irak und in Syrien. Das Problem ist immer noch präsent in Pakistan . Und in kleinerem Maßstab an Dutzenden anderer Orte.

Bush hat es geschafft. Obama hat es in größerem Maßstab getan. Trump hat es in noch größerem Maßstab getan. Der Trend kennt keine Parteilichkeit, aber die gut gespaltene und eroberte US-Öffentlichkeit weiß sonst wenig. Die Trottel beider Parteien – ähm, Mitglieder – haben Grund, sich nicht gegen das zu stellen, was ihre früheren Führer getan haben. Aber es gibt immer noch diejenigen unter uns, die Drohnen mit Waffen verbieten wollen .

Obama verlegte Bushs Kriege vom Land in die Luft. Trump setzte diesen Trend fort. Biden scheint geneigt zu sein, den gleichen Trend noch weiter voranzutreiben. Aber ein paar Dinge könnten öffentliche Opposition aufbauen.

Erstens wollen Mitglieder der Polizei und der Grenzpolizei sowie Gefängniswärter und jeder uniformierte Sadist im Vaterland bewaffnete Drohnen und wollen sie einsetzen und werden in Kürze eine schreckliche Tragödie an einem Ort auslösen, der in den US-Medien von Bedeutung ist. Wir müssen alles tun, um dies zu vermeiden, aber wenn es passiert, weckt es die Menschen möglicherweise für das, was anderen in allen Ländern, die nicht das unverzichtbare Land sind, zugefügt wird.

Zweitens könnten die Anhörungen zur Bestätigung oder Ablehnung von Avril Haines als Direktorin des Nationalen „Geheimdienstes“ dazu gebracht werden, sich auf ihre Rolle bei der Rechtfertigung gesetzloser Drohnenmorde zu konzentrieren. Wir müssen alles tun, um dies zu erreichen.

Drittens versuchte US-Präsident Johnson diese Verlagerung in den Luftkrieg. US-Präsident Nixon setzte diese Verlagerung in den Luftkrieg fort. Und schließlich weckte ein großer kultureller Wandel genug Menschen auf, um Nixon seinen blöden Siegesplan verwerfen zu lassen und das Gesetz zu schaffen, das den Krieg gegen den Jemen beenden soll. Wenn unsere Eltern und Großeltern das könnten, warum zum Teufel können wir das nicht?

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related