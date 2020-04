CODEPINK: Unterschreiben Sie unsere Petition! KEIN KRIEG GEGEN VENEZUELA!

https://www.codepink.org

Gerade als wir dachten, es könnte nicht schlimmer werden, versucht Trump mitten in der Coronavirus-Pandemie einen Krieg mit Venezuela zu beginnen! Er nutzte sein Briefing am Mittwoch im Weißen Haus, um den Gang zu wechseln, entführte das Coronavirus-Briefing, um anzukündigen, dass Kriegsschiffe der US-Marine in Richtung Venezuela ziehen werden, und schlug vor, dass Präsident Maduro versuchen könnte, COVID-19 in den USA zu verbreiten. Unterschreiben Sie unsere Petition unten: KEIN KRIEG GEGEN VENEZUELA!

Wir, die Menschen, sind empört darüber, dass die Trump-Regierung einen Krieg provoziert, wenn Hunderttausende US-Amerikaner, vielleicht Millionen, vor dem Tod durch Coronavirus stehen und wenn die Venezolaner alle Kräfte aufbringen, um den bevorstehenden Virusangriff in ihrem eigenen Land zu bekämpfen mit Venezuela.

Letzte Woche hat die Trump-Regierung einen amtieren Staatspräsidenten, Nicolas Maduro, wegen gefälschter Drogenbeschuldigungen angeklagt. Sie setzen eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Informationen aus, die zu seiner Gefangennahme führten. Und jetzt schicken sie unter dem Vorwand von Anti-Drogen-Operationen US-Marineschiffe an die Küste Venezuelas und sagen, dass der Drogenhandel teilweise für die Ausbreitung des Coronavirus in den USA verantwortlich sein könnte. Das eigentliche Ziel der Trump-Regierung ist es, abzulenken von ihr massiven, sogar kriminellen Misshandlung der Coronavirus-Krise sowie das gleiche Ziel, das die Regierung im vergangenen Jahr verfolgt hat: Regimewechsel.

Dies ist eindeutig ein gefährlicher Schritt, der uns an den Rand eines Krieges bringt.

WIR SAGEN NEIN !!! HÄNDE WEG VON VENEZUELA!

Wie es Trump ironisch sagte: „Da sich Regierungen und Nationen auf das Coronavirus konzentrieren, besteht eine wachsende Gefahr, dass Kartelle, Kriminelle, Terroristen und andere bösartige Akteure versuchen, die Situation [in Venezuela] zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.“

Genau das tut die Trump-Regierung: Sie lenkt das Volk der USA von der COVID-19-Krise ab, die sie wehrlos und verängstigt gemacht hat, und nutzt die Krise aus, um zu versuchen, eine souveräne Nation zu stürzen.

Weltweit müssen wir ALLE unsere Ressourcen nutzen, um das Virus zu stoppen, das unsere Leute und unsere Wirtschaft tötet. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat einen globalen Waffenstillstand gefordert, um die Energie der Welt zu bündeln. Und hier lenkt Donald Trump unsere Energien und Ressourcen ab, um einen neuen Krieg zu beginnen ??? Das ist Wahnsinn.

