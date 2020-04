Brief von Nicolas Maduro Moros, Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela – An die Völker der Welt

NICOLÁS MADURO MOROS

PRÄSIDENT DER

BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA

Caracas, 29. März 2020

An die Völker der Welt

In meinem liebevollen Grußwort erlaube ich mir, mich an Sie zu wenden, um die schwerwiegenden Ereignisse anzuprangern, die sich gegen den Frieden und die Stabilität Venezuelas richten, zu einer Zeit, in der sich die Sorge der Staaten und Regierungen aufgrund der Beschleunigung der COVID-19-Pandemie auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit ihrer Bürger konzentrieren sollte.

Wie öffentlich bekannt ist, kündigte die Regierung der Vereinigten Staaten am 26. März letzten Jahres ein sehr ernsthaftes Vorgehen gegen eine Gruppe hoher Beamter des venezolanischen Staates an, darunter auch den verfassungsmäßigen Präsidenten der Republik, Nicolás Maduro.

Diese Aktion bestand in der Vorlage einer formellen Anklage vor dem amerikanischen Justizsystem, die nicht nur an sich illegal ist, sondern auch eine falsche Anklage des Drogenhandels und des Terrorismus unterstützen soll, mit dem einzigen Ziel, die angebliche Justizbeherrschung der venezolanischen Behörden zu simulieren.

Zu dieser amerikanischen Leistung gehört das ungewöhnliche Angebot einer internationalen Belohnung für jeden, der Informationen über den Präsidenten und die hohen venezolanischen Beamten liefert, was zu einem gefährlichen Spannungsmoment auf dem Kontinent führt. Ich halte es daher für notwendig, die Tatsachen aufzuzeigen, die den perversen Plan hinter den Anschuldigungen des Justizministeriums offenbaren.

Nur einen Tag zuvor, am 25. März, hat die Bolivarische Republik Venezuela vor der nationalen und internationalen Öffentlichkeit die Entwicklung einer Operation auf kolumbianischem Territorium angeprangert, mit der gegen das Leben des Präsidenten der Republik, Nicolás Maduro Moros, seiner Familienangehörigen und hoher Staatsbeamter vorgegangen und zivile und militärische Ziele in unserem Land angegriffen werden sollten, wobei Herr Clíver Alcalá, ein General im Ruhestand der venezolanischen Streitkräfte, beschuldigt wurde, der militärische Leiter dieser Operation zu sein.

Diese Anklage wurde mit aller Verantwortlichkeit erhoben, nachdem am 24. März eine Kontrolloperation auf der Straße im Norden Kolumbiens, nahe der Grenze zu Venezuela, angekündigt wurde, bei der die Polizei dieses Landes eine Partie oder Kriegswaffen in einem zivilen Fahrzeug erbeutet hat.

Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um ein ausgeklügeltes Arsenal handelte, das auf eine Gruppe ehemaliger venezolanischer und kolumbianischer Militärs und Paramilitärs abzielte, die in Lagern auf kolumbianischem Gebiet ausgebildet wurden.

Am 26. März gab der bereits erwähnte Clíver Alcalá gegenüber einem kolumbianischen Medienunternehmen – von seinem Wohnort in der Stadt Barranquilla, Kolumbien, aus – eine Erklärung ab, in der er seine Teilnahme an den berichteten Ereignissen bestätigte, wobei er gestand, der militärische Anführer der Operation zu sein, und enthüllte, dass die Waffen im Auftrag des nationalen Abgeordneten Juan Guaidó gekauft wurden, der sich selbst als Interimspräsident Venezuelas bezeichnet und als Vermittler Washingtons im Land fungiert. Er bestätigte auch, dass die Waffen für eine Militäroperation zur Ermordung hochrangiger Mitglieder des venezolanischen Staates und der Regierung und für einen Staatsstreich in Venezuela bestimmt waren.

Herr Alcalá stellte klar, dass die Waffen durch einen von ihm selbst, Herrn Juan Guaidó, US-Berater, und Herrn Juan José Rendón, politischer Berater von Präsident Iván Duque, unterzeichneten Vertrag erworben wurden und mit Wissen der kolumbianischen Regierungsbehörden durchgeführt wurden.

Angesichts dieses Geständnisses war die ungewöhnliche Reaktion der US-Regierung die Veröffentlichung der zu Beginn dieses Briefes erwähnten Anschuldigungen mit der extravaganten Aufnahme des Namens von Herrn Alcalá, als ob er ein Teil der venezolanischen Behörden und kein Söldner wäre, der von den Vereinigten Staaten angeheuert wurde, um eine terroristische Operation gegen die venezolanische Regierung durchzuführen.

Zur Demonstration dieser Aussage brauche ich nicht mehr Beweise als die Erwähnung der angeblichen Gefangennahme von Herrn Alcalá durch kolumbianische Sicherheitskräfte und seine sofortige Übergabe an die US-DEA-Behörden in einem merkwürdigen Akt, bei dem der Gefangene ohne Handschellen seinen Entführern direkt vor der Treppe des Flugzeugs, das ihn auf einen speziellen VIP-Flug in die Vereinigten Staaten bringen würde, die Hand schüttelte, was zeigt, dass es in Wirklichkeit bei diesem ganzen Komplott um die Rettung von jemandem geht, den sie für einen US-Agenten halten.

Es muss betont werden, dass die erfolglose bewaffnete Operation ursprünglich für die Ausführung Ende dieses Monats geplant war, während ganz Venezuela die COVID-19-Pandemie bekämpft. Eigentlich ist dies genau der Hauptkampf, der die Menschheit heute betrifft.

Ein Kampf, den unsere Nation erfolgreich führt, da es ihr gelungen ist, die Ansteckungskurve zu stoppen, die Gesundheitsvorkehrungen zu verstärken und die Bevölkerung in einer massiven Quarantäne zu halten, mit einer geringen Anzahl positiver Fälle und Todesfälle.

Aus all diesen Gründen warnt die Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela unsere Brüder und Schwestern von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen in der ganzen Welt vor den rücksichtslosen und kriminellen Schritten der Regierung von Donald Trump, die trotz der erschreckenden Beschleunigung des Wachstums von COVID-19, die das amerikanische Volk betrifft, entschlossen scheint, ihre Politik der Aggression gegen souveräne Staaten in der Region und insbesondere gegen das venezolanische Volk zu vertiefen.

Während der Pandemie hat die US-Regierung, anstatt sich auf eine Politik der globalen Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit und Prävention zu konzentrieren, einseitige Zwangsmaßnahmen verstärkt und die Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach Aufhebung oder Flexibilisierung der illegalen Sanktionen, die Venezuela am Zugang zu Medikamenten, medizinischer Ausrüstung und Lebensmitteln hindern, abgelehnt.

Gleichzeitig hat sie humanitäre Flüge aus den Vereinigten Staaten nach Venezuela verboten, um Hunderte von Venezolanern, die in der Wirtschafts- und Gesundheitskrise im Norden des Landes gefangen sind, zurückzubringen.

Mit der Verurteilung dieser schwerwiegenden Tatsachen bekräftigt Venezuela seinen unerschütterlichen Willen, ein Verhältnis des Respekts und der Zusammenarbeit mit allen Nationen aufrechtzuerhalten, insbesondere unter diesem beispiellosen Umstand, der die verantwortlichen Regierungen zwingt, zusammenzuarbeiten und ihre Differenzen beiseite zu legen, wie es bei der COVID-19-Pandemie der Fall ist.

Unter solch ernsten Umständen bitte ich um Ihre unschätzbare Unterstützung angesichts dieser ungewöhnlichen und willkürlichen Verfolgung, die durch eine neue Version dieses ranzigen McCarthyismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg entfesselt wurde, ausgeübt wird. Damals bezeichneten sie ihre Gegner bereitwillig als Kommunisten, um sie zu verfolgen; heute tun sie dies mit Hilfe der skurrilen Kategorien von Terroristen oder Drogenhändlern, ohne jegliche Beweise zu haben.

Diese ungerechtfertigten Angriffe gegen Venezuela heute zu verurteilen und zu neutralisieren, wird sehr nützlich sein, um zu verhindern, dass Washington morgen ähnliche Kampagnen gegen andere Völker und Regierungen der Welt startet. Wir alle müssen uns an die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen halten, um zu verhindern, dass ein übermäßiger Unilateralismus zu internationalem Chaos führt.

Brüder und Schwestern der Welt, Sie können absolut sicher sein, dass Venezuela in seinem Kampf für den Frieden standhaft bleiben wird und dass es sich unter allen Umständen durchsetzen wird. Keine imperialistische Aggression, so heftig sie auch sein mag, wird uns von dem souveränen und unabhängigen Weg abbringen, den wir seit 200 Jahren eingeschlagen haben, noch wird sie uns von der heiligen Verpflichtung entfernen, das Leben und die Gesundheit unseres Volkes angesichts der beängstigenden globalen Pandemie COVID-19 zu bewahren.

Ich nutze diese Gelegenheit, um meine Solidarität und die des venezolanischen Volkes gegenüber allen Völkern zum Ausdruck zu bringen, die heute ebenfalls unter den Folgen der Pandemie leiden. Wenn wir gezwungen sind, aus all diesen schwierigen Erfahrungen Lehren zu ziehen, so ist es genau das, dass wir nur gemeinsam vorankommen können. Die politischen und wirtschaftlichen Modelle, die für Egoismus und Individualismus stehen, haben gezeigt, dass sie dieser Situation nicht gewachsen sind. Lassen Sie uns entschlossen auf eine neue Welt mit Gerechtigkeit und sozialer Gleichheit zugehen, in der das Glück und die Fülle des Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.

Ich schätze die Solidarität, die Sie ständig gegenüber meinem Land und meinem Volk zum Ausdruck gebracht haben, indem Sie die verbrecherische Blockade anprangerten, der wir und viele andere Nationen ausgesetzt sind. Ich nutze diese Gelegenheit, um meine Achtung und Zuneigung zu bekräftigen und Sie einzuladen, weiterhin vereint eine Zukunft der Hoffnung und der Würde zu pflügen.

versehen mit dem Siegel des Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela

unterzeichnet:

Nicolás Maduro Moros

