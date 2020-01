Soleimani war im Irak, um regionale Spannungen abzubauen. Und Trump befahl ihn zu ermorden.

Der amtierende irakische Premierminister Adil Abdul-Mahdi wandte sich an das Parlament mit der Empfehlung, die US-Truppen aus dem Land zu entfernen. Diese Rede wurde in den US-Medien ausführlich behandelt und zitiert, aber in der Rede enthaltene explosivste Enthüllungen wurden ausgelassen oder begraben.

In der Ansprache enthüllte Abdul-Mahdi nämlich, dass Soleimani nach Bagdad gereist war, um eine Nachricht aus dem Iran nach Saudi-Arabien zu übermitteln, dass Soleimani noch am Morgen seines Mordes mit dem Premierminister zusammentreffen sollte. und vor allem hatte Trump den irakischen Premierminister einige Tage zuvor gebeten, „die Rolle des Vermittlers“ zwischen den USA und dem Iran zu spielen.

Seltsamerweise ist diese Information noch keine große Schlagzeile in einer Mainstream-Veröffentlichung, und diejenigen, die sie nebenbei erwähnt haben, erklären nicht ihre vollständigen Implikationen.

Diese Enthüllung sprengt nämlich die Behauptung des Pentagon und des Weißen Hauses, sie hätten „entschlossene Abwehrmaßnahmen“ ergriffen, um einen von Soleimani geleiteten Angriff zu verhindern. Es besteht kein Zweifel, dass die Trump-Regierung detailliert über die laufenden geheimen Verhandlungen des Iran mit Saudi-Arabien, einem ihrer engsten Verbündeten, Bescheid wusste, die von einer irakischen Regierung vermittelt wurden, die ebenfalls eng zusammenarbeitet und häufig mit Washington kommuniziert.

Dies bedeutet, dass das Pentagon und das Weiße Haus, als sie den Luftangriff befahlen, um Soleimani zu töten, genau wussten, dass Soleimani in diplomatischer Eigenschaft als Abgesandter des Iran nach Bagdad reiste und dass ein Treffen mit dem Premierminister geplant war, um weitere Gespräche zu führen um nämlich eine Deeskalation herbeizuführen.

Die Quelle dieser Enthüllung – Premierminister Abdul-Mahdi – wurde bis vor kurzem als enger Verbündeter, wenn nicht sogar als Stellvertreter Washingtons angesehen. Abdul-Mahdi sagte, nur wenige Tage vor dem Attentat, Trump habe ihn persönlich angerufen, um ihm dafür zu danken, dass er dazu beigetragen habe, die Belagerung der US-Botschaft in Bagdad zu beenden. Abdul-Mahdi hatte gegen dieses Protestlager argumentiert, die Einstellung des Lagers gefordert und mit dem Rücktritt gedroht, um die PMU-Milizen zum Rückzug zu bewegen.

Aber die Luftangriffe gegen Soleimani und den Führer der irakischen Volksmobilmachungseinheiten, Abu Mahdi Al-Mohandes, haben die Dynamik der USA und des Iraks augenblicklich verändert. Der Premierminister nannte den Luftangriff gegen seinen Gast ein „politisches Attentat“, das der Irak als extremen Verstoß gegen die nationale Souveränität nicht hinnehmen könne. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte er, dass „die beiden Märtyrer große Symbole des Sieges“ über den IS seien – eine Haltung, die von einer Vielzahl irakischer Politiker und religiöser Persönlichkeiten geteilt werde, darunter viele, die zuvor mit US-Besatzungskräften zusammengearbeitet hatten.

Bis zur weiteren Aufarbeitung der Fakten lässt die Offenbarung des Premierministers an das Parlament die Frage offen, ob das Weiße Haus von Trump tatsächlich dazu beigetragen hat, das Treffen zwischen Soleimani und Abdul-Mahdi unter dem Vorwand von Friedensgesprächen zu planen, und dann Soleimani hingerichtet hat, als er dazu kam – eine Mafia- Stil Setup und Ermordung.

War die saudische Monarchie in den Plan eingeweiht, obwohl behauptet wurde, sie wisse vorher nichts von dem Luftangriff, oder versuchte Washington, eine saudi-iranische Friedensinitiative zu sabotieren?

Eine anonyme Pentagon-Quelle teilte der New York Times mit, dass das Attentat wenig vorausschauend war und die Entscheidung das Militär „fassungslos“ gemacht habe. Die Quelle behauptet, dass das Pentagon die Ermordung eines führenden iranischen Beamten durch Drohnenangriffe als so extrem ansah, als sie es Trump vorlegten, dass sie annahmen, er würde es nicht versuchen.

Laut diesen Berichten befahl Trump den Drohnenanschlag nach nur 15 Minuten Überlegung und deutete an, dass er immer noch über die Bilder der US-Botschaft wütend sei, die von Irakern belagert wurde. Ob dies der Fall ist – oder ob es sich um eine durchgesickerte Fehlinformation von Elementen im Pentagon handelt, die jetzt versuchen, den totalen Krieg zu verhindern -, ist unklar.

Auf jeden Fall wird die offizielle Mordgeschichte des Weißen Hauses an den Soleimani schnell enträtselt, sogar schneller als die „Massenvernichtungswaffen“ von 2003 und die Erfindungen, die 2011 zum Bombenanschlag auf Libyen geführt haben.

Analysten auf der ganzen Welt glauben, dass ein umfassender US-Krieg mit dem Iran, einem Land mit beeindruckender Verteidigung und 90 Millionen Einwohnern – größer als Frankreich und Deutschland – zu unkalkulierbarem Tod und Zerstörung führen würde und enorme regionale und globale Konsequenzen hätte.

Eine heute von der ANSWER-Koalition veröffentlichte Erklärung, die dazu beitrug, den 90-Städte-Tag des Antikriegs-Protests am Samstag einzuleiten, reagierte auf die Enthüllung mit erneuten Aufrufen zum Handeln:

„Da die Lügen der Trump-Administration weiter aufgedeckt werden, müssen wir weitermachen fordern keinen Krieg mit dem Iran und dass die US-Truppen den Nahen Osten verlassen. „

