Globaler Protesttag am Samstag, den 25. Januar: Kein Krieg gegen den Iran!

Die US-Aggression gegen den Iran droht einen weiteren katastrophalen, blutigen Krieg auszulösen. Weltweit müssen die Menschen sich jetzt zur Wehr setzen fordern: Kein Krieg gegen den Iran!

Am Samstag, dem 25. Januar, werden Aktionen auf der ganzen Welt einen neuen Krieg in im Mittleren Osten ablehnen.

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich gemeinsam gegen den drohenden Krieg aussprechen.

Unterstützer: United National Antiwar Coalition (UNAC),the International Action Center, ANSWER Coalition, CODEPINK, Popular Resistance, Black Alliance for Peace, National Iranian-American Council (NIAC), Veterans For Peace, US Labor Against the War (USLAW), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Pastors for Peace/Interreligious Foundation for Community Organization (IFCO), International Workers Solidarity Network, United For Peace and Justice, FIRE (Fight for Im/migrants and Refugees Everywhere), Alliance For Global Justice (AFGJ), December 12th Movement, World Beyond War, Peoples Opposition to War Imperialism and Racism (POWIR), Dorothy Day Catholic Worker, Dominican Sisters/ICAN, Nonviolence International, No War on Venezuela, Food Not Bombs, No War on Venezuela and many other anti-war and peace organizations.

