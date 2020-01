Das Parlament im Irak hat überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten amerikanischen Soldaten gestimmt. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Sonntag in Bagdad in einer Dringlichkeitssitzung für eine entsprechende Resolution.

weiter hier:

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/irakisches-parlament-fordert-abzug-amerikanischer-soldaten-16566431.html

