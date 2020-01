Teheran will keinen Krieg mit USA, ist aber zu jeder Situation bereit – Irans Außenministerium

https://de.sputniknews.com/politik/20200105326307907-teheran-will-keinen-krieg-mit-usa-ist-aber-zu-jeder-situation-bereit–irans-aussenministerium/

Teheran strebt laut dem offiziellen Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, keinen Krieg mit den USA an, ist jedoch ist zu jeder Situation bereit.

„Der Iran strebt keinen Krieg mit den USA an, ist jedoch zu jeglichen Umständen bereit“, sagte Mousavi während eines Briefings, danach befragt, ob der Ausbruch eines Krieges zwischen den USA und dem Iran angesichts der Situation um die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani infolge von Washingtons Handlungen wahrscheinlich sei.

Nach seinen Worten werde der Iran auf die Tötung des Chefs der Al-Quds-Spezialeinheit des Korps der islamischen Revolutionsgarden eine Antwort geben, allerdings würden die Behörden eine solche Entscheidung treffen, die den „Feind“ zum Bedauern zwingen, aber dabei nicht zum Krieg führen werde.

