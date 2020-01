Venezuela: Opposition lehnt die Führung von Juan Guaido ab (teleSUR)

Die venezolanische Opposition erklärte am Sonntag, dass sie nicht die Wiederwahl des selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó anstreben werde. Seine Korruption und sein Versagen habe die Lage verschlimmert.

Die Parlamentarier erklärten dass Guaidó die Präsidentschaft des Parlaments als persönliches Projekt genutzt zu haben, um sich zu bereichern.

„Im Jahr 2019, das gerade zu Ende gegangen ist, waren Sie die Hoffnung des Landes, heute sind Sie die größte Enttäuschung, Sie könnten die Zukunft sein, aber heute sind Sie und Sie werden die Vergangenheit sein, Sie waren ein Traum, der in einen Albtraum verwandelt wurde, Juan Guaidó, von heute an endete Ihre Zeit „, sagte der Abgeordnete der rechten Opposition, José Brito, diese Woche.

Er schlug fort, dass der Abgeordnete Luis Eduardo Parra zum neuen Präsidenten der Volkspartei (AN) gewählt wird.

„Guaidó hat das Land und die internationale Gemeinschaft belogen, er hat auch wiederholt allen vorenthalten, dass er nicht mit (Präsident Nicolás) Maduro gesprochen hat.“

Er sagte, dass er auch die Menschen aufgefordert habe, auf den Straßen zu bleiben, und und dass „in jedem von ihnen die Frustration und Hoffnungslosigkeit ihren Kampfgeist verschlang“.

„Guaidó benutzte das Volk, um nicht die Kräfte des Wandels, sondern die eigene Machtposition zu festigen“, sagte Brito in einer Erklärung gegenüber den Medien.

Die Einführung der Legislaturperiode 2020-2021 ist durch das Manöver einer möglichen Ratifizierung von Juan Guaidó, der Zelle Voluntad Popular (VP), als Präsident des Parlaments gekennzeichnet.

