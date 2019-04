Aufruf zur Unterstützung der Sammlungsbewegung „Aufstehen“

Die Welt steht an einem kritischen Wendepunkt. Die zerstörerische westliche Politik einseitiger militärischer Interventionen, illegaler Regimewechsel und Sanktionen erhöht die Gefahr eskalierender militärischer Konflikte. Rücksichtslose Ausbeutung und zunehmende Umweltzerstörung destabilisieren ganze Regionen und viele Millionen von Menschen werden zu Flüchtlingen.

Die Zeit ist gekommen, dieser Bedrohung für die Menschheit entgegenzutreten. Respekt für die Grundsätze von Souveränität, Selbstbestimmung, Nichtinterventionismus und sozialer Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden und die Einhaltung des Völkerrechts muss höchste Priorität haben

Als Unterstützer von World Beyond War, einer globalen Bewegung zur Beendigung aller Kriege, appellieren wir die neue soziale Sammlungsbewegung #Aufstehen zu unterstützen, die für Frieden, soziale Gerechtigkeit und globale Kooperation mobilisieren will. Die Bewegung ist ein parteiübergreifendes Projekt, welches das Konzept einer friedlichen, multipolaren Welt unterstützt. Bereits zwei Monate nach dem Start von #Aufstehen haben mehr als 150.000 Bürger ihre Unterstützung bekundet, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Kultur.

#Aufstehen will mit fortschrittlichen europäischen und globalen Organisationen kooperieren, um eine gespaltene Links- und Friedensbewegung zu reaktivieren und gegen den Neoliberalismus und die wachsende Welle des Rechtspopulismus vorzugehen. Direkt von #Aufstehen inspiriert, wurde jetzt auch die Bewegung Patria e Costituzione – Sinistra di Popolo in Italien gegründet. Andere Verbündete sind die La France Insoumise-Partei von Jean-Luc Mélenchon, Momentum des britischen Labour Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn und progressive Bewegungen in Amerika.

#Aufstehen entwickelt eine neue progressive politische Bewegung, die Bürgern ermöglicht, die sich von ihren politischen Führern ignoriert, nicht repräsentiert und betrogen fühlen, ihre eigenen Ideen einzubringen und demokratische Strukturen zu organisieren.

Einige der angesprochenen Themen sind:

internationaler Frieden, Diplomatie und Entspannung; Respektierung der Prinzipien der Nicht-Intervention, Nicht-Aggression, Souveränität, Menschenrechten und globaler Kooperation; eine nichtkonfrontative Außenpolitik gegenüber Russland;

Schluss mit Folter, Überwachung und Zensur; ein Ende des Interventionismus, von Stellvertreterkriegen und Waffenexporten; Schluss mit der Unterstützung von Terrorismus und Regimechange;

gegen die Verbreitung von Faschismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung; Fairness und Genauigkeit in den Medien; Förderung von unabhängigen und gemeinschaftlichen Medienplattformen;

Höhere Löhne; Arbeitssicherheit und Sicherheit; gute Renten; verbesserte Altenpflege und Gesundheitsfürsorge; bezahlbarer Wohnraum; ein starker Wohlfahrtsstaat; eine gerechte Flüchtlingspolitik; kostenlose umfassende Bildung;

Schluss mit der Privatisierung öffentlicher Ressourcen; Ende der Sparpolitik; Unterstützung von fairem Handels, Besteuerung und gerechte Vermögensverteilung; Schluss mit der Gentrifizierung;

Schutz der Umwelt; saubere Energie; nukleare Abrüstung; Erhaltung der Biodiversität;

#Aufstehen und entsprechende Bewegungen in Europa, den USA und weltweit können einen wichtigen Beitrag zur Entstehung einer friedlichen, multipolaren Welt leisten. Egal ob wir Bürger der „ersten oder der dritten Welt“ sind, wir alle erleben eine Übereinstimmung der gleichen Probleme und Krisen.

Niemand von uns kann die Kriegsmaschinerie allein innerhalb unserer eigenen nationalen Grenzen aufhalten. Global müsssen sich progressive Kräfte zusammenschliessen und weltweit für Frieden, Gerechtigkeit und eine Welt jenseits des Krieges mobilisieren.

.

Jeder kann unseren Aufruf unterzeichnen.

Bitte das E-Mail-Formular benutzen oder die Angaben direkt senden an email@hbuecker.net

Wir unterstützen diesen Aufruf:

Heinrich Bücker, Berlin WBW, Coop Anti-War Café

Albert Leger, Berlin

Elke Zwinge-Makamizile, Berlin nato-tribunal.de

Tomasz Kempinski, Künstler, Berlin, Posnan

David Swanson, Director for World BEYOND War, author, anti-war activist, USA worldbeyondwar.org

Judith Bello, UNAC administrative committee, Webster, USA UNAC.notowar.net

Leah Bolger, chair for World BEYOND War, Veteran, anti-war activist, Oregon, U.S. worldbeyondwar.org

Dietrich Antelmann, Diplomkameralist, Berlin

Kristin Dooley, Director, Women Against Military Madness, Minneapolis, USA womenagainstmilitarymadness.org

Lindis Percy, Co-Founder, Coordinator of Campaign for the Accountability of American Bases CAAB

Wolfgang Penzholz, Autor, Berlin

Frank Dorrel, Anti-War Peace Activist, Culver City, California, USA www.addictedtowar.com

Diana Johnstone, Journalistin, Autorin, Paris, Frankreich

Greta Zarro, Organizing Director for World BEYOND War, Organic Farmer worldbeyondwar.org

Tim Nolan, Investigative Reporter, Saint Paul, MN, USA WorldPeaceBlog

Jovanovic Gordana, Prof. für Psychologie, Universität Belgrad, Serbien

Edward Horgan, academic researcher, Limerick, Ireland pana.ie shannonwatch.org

Kyoko Tanaka, Berlin

John Morris, UK, The Peace Party – Non-violence, Justice, Environment peaceparty.org.uk

Ana Barbara von Keitz, Handwerkerin, Berliner Arbeitskreises Uran-Munition

Elias Werner, Erzhausen

Ekkehard Lentz, Sprecher Bremer Friedensforum bremerfriedensforum.de

Jürgen Axmann, Werder, Physiker

Helmut Holfert, Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV), Berlin okv-ev.de

Paul Teschner, Jazzmusiker, Berlin

Mima Kang, Seoul, South Korea

Junghyun Yoo, Seoul, South Korea

Johannes Heemann, Rechtsanwalt, Dresden, Sachsen, BRD rechtsanwalt-heemann.de

Alicia Staufenbiel, Berlin, Germany

Kim Petersen, Harbin, China

Victor Shapinov, St. Petersburg, Russland

Wolfram Kastner, Künstler, München, Bayern www.ikufo.de

Robert Hunziker, Eco Warrior Journalist, Los Angeles, USA

Andreas Griewank, Professor, Berlin www.griewank.de

Dieter Arbeiter, Berlin

Pia Planker, Duisburg

Jutta Woelk, Rentnerin, Heikendorf

Ulrich Fiedler, Halle/Saale

TM Rotschönberg, Maler & Graphiker, Obergruna,

Dittmar Schippel, Rentner, Wittstock

Einar Schlereth, Journalist i. R., Klavreström, Schweden Webseite

Antonie Brinkmann, Bremen

Bärbel Heinemann, Lehrerin, Lübeck

Bert Bläske, Gosen – Neu Zittau

Ulrich Boje, Dipl.-Ing., Berlin

Peter Unsicker, Bildhauer, Galerist, Berlin wall-streetgallery.de

Uwe Walz, Rentner, Berlin

Uwe Giebner, Berlin

Hugo Muggler, Rentner, Speicher, Schweiz

Sylke Lückmann, Riedlingen

Bernd Kolkwitz, Rentner, Finsterwalde

Hans-Peter Koehler, Alzey-Heimersheim

Fritz Balke, Berlin

Michael Fliegner, Rentner, Mühldorf galerie-michael-fliegner.de

Harry Popow, Rentner, Blogger, Autor, Schöneiche b. Bln.

Heide Janicki, Rentnerin, Braunschweig

Andreas Becker, Böblingen

Heinrich Lenz, Imker, Bremen

Matthias Scho, Tecklenburg

Ursula Mircov, Rentnerin, Leverkusen, NRW / Deutschland

Ullrich Franz, Rentner, Chemnitz

Hanns-Ullrich Batisweiler, Amerang, Bayern

Martin Birkle, Hanau, Hessen

Barbara Birkle, Hanau

Frank Dühlmeyer, Nürnberg

Anton Moos, Horgen, Schweiz

Axel Schulz, Brandenburg

Anne-Kathrin Wölk, Berlin

Paula Hofmann, Rostock

Ursula Rocci, Ravensburg

Graziano Rocci, Ravensburg

Kriemhild Natmeßnig, Feldkirchen, Österreich

Jürgen Hölzinger, Arzt, Berlin

Ulrich Hörberg, Frankfurt

Hans-Peter Zepf, Physiker, Tuttlingen

Tobias Hesse, Cottbus

Helge Böhme, Oberst a.D., Berlin

Michael Sommer, Meinersen

Veronika Thomas-Ohst, Aachen euregioprojekt-frieden.org

Maria Deters, Wippingen

Fred Schlicke, Rentner, Dresden

Günter Steigerwald, Kinderpsychotherapeut, Möfelden-Walldorf

Peter Brecht, Weinsberg

Erika Zeun, Rentnerin, Sehmatal-Cranzahl

Michaela Hezel, Primarschullehrerin, Eupen, Belgien

Ute Breitenbach, Berlin

Klaus Hofmann, Rentner, Schwerin

Harald Buwert, Olching

Erwin Schneeberger, Techniker, Graz, Österreich

Gisela Meinke, Berlin

Stefan Kreft, Essen

Herbert Müller, Rentner, Werben

Ute Welke, Rostock

Charles Melis, Rentner, Berlin

Leonid Chernikov, Hamburg

André Lohmar, Rentner, Berlin

Felix Weigel, Roth

Elke Schneider, Frankfurt

Else Tonke, Berlin

Helmut Semmelmann, Rentner, Berlin

Ernst Josef Püschel, Hürth

Hans-Peter Köhn, Kinesiologe, Potsdam Webseite

Karin M. Schmidl,Weigendorf

Joachim Elz-Fianda, Arzt, Nördlingen Webseite

Jürgen Suttner, Siegen

Elfriede Krutsch, Ärztin, Berlin

Heidrun Hankammer, Berlin

Jürgen Lorenz, Dresden

Hans-Jürgen Witt, Rentner, Raduhn, Mecklenburg

Walter Friedmann, Bühl

Inge Ammon, Fürstenfeldbruck

Heidrun Hankammer, Berlin

Gisela Hess-Hatting, Rentnerin/Autorin, Viöl

Johannes Werner, Berlin

Fred Schlicke, Rentner, Dresden

Franziska Gärtner, Unternehmerin, Flintsbach

Jürn-Hinrich Volkmann, Lehrer i.R.. Berlin

Reinke Fehsenfeld, Oberstudienrat, Marklohe, Niedersachsen

Monika Kremmer, Berlin

Renate Möller, Grafikerin, Berlin

Hans Hiebel, Pensionist, Graz, Österreich

Uwe Houfek, Dresden

Enrico Wendt, Unternehmer, Wismar, Mecklenburg/Vorpommern

Heide Wenke, Lehrerin, Oldenburg i.O.

Herbi Mitterbacher, Binnenschiffer, Pleinting-Hofkirchen, Bayern

Wolfgang Schulz, Rentner, Berlin

Siegfried u. Rudolf Stejke, Rentner, Neustadt

Csilla Horvath, Berlin

Miriam Volkmann, Berlin

Ursula Brümann, Berlin

Wolfgang Hobeck, Rentner

Nathalie Fiedler, Karlsruhe

Gerd Mende, Dresden

E. Rasmus, Rentner, Berlin

Lothar Ejrst, Rentner, Berlin

Ann Ruthsdottir, retired designer, Brunswick, ME, USA

Peter Wigg, medical practitioner, Melbourne, Australia

Phil Runkel, Archivist, Waukesha, WI, USA

Heinrich Hochheimer, Rentner, Gaggenau

Daniel Krug, Schönberg, Sachsen, D

Alyette Ozoux, Lyon, Frankreich

Daniel Gilman, Vietnam War Veteran, Seattle, USA

Mark Gleave, Scientist, Seattle, WA, USA

Riitta Wahlstrom, CEO, Helsinki, Finland

Ellen Barfield, volunteer peace and justice activist, Baltimore, Maryland, USA

Elfriede Wallor, Rentnerin, Tarmstedt, Niedersachsen

Niklas Göpel, Hattingen, D

David Haisley, retired, Lakewood, CA, USA

James Walter, Vienna, Austria

Bernd Gnant, Rentner, Geithain, Sachsen, BRD

Manfred Führer, Offenbach am Main

Michael Fritsch-Duinkerken, München

Vera Rehm, Berlin

Dariusz Prentki, Rentner, Möhnesee, BRD

Tino Koehler, Paketbote , Ummendorf, BRD

Robert Haisley, Artist, New York, USA Roberthaisley.com

Maria Eisenhut, Kosmetikerin, Offenbach, BRD

Valeria Sonda, Firenze, Italien

Charlotte Muijs, Leipzig, BRD

Hannelore Shahbazi, Freiburg, BRD

Annie McStravick, Palästina-Solidarity Aktivistin, Paris, Frankreich

Jean Bricmont, La Hulpe, Belgien

CJ Hopkins, Author, Berlin, BRD www.cjhopkins.com

Karen Sharpe, Paris, Frankreich

Betty McElhill, Tucson, Arizona, USA

Marc-Antoine Coppo, scientific researcher, Nice, Frankreich

Dittmar Zengerling, Potsdam, Brandenburg, BRD

Klaus Deutsch-Robin, Fachkraft Umweltschutz, Köln, BRD

Miles Haisley, Teacher, Long Beach CA, USA

Ute Noelle, Elze, BRD

Rui Almeida, Dalby, Schweden Webseite

Markus Leuthold, Gossau ZH, Schweiz

Brigitte Krammer, Sulzbach-Rosenberg, BRD

Uwe Elgert, Stemwede, BRD

Wolfgang Trittin, Rechtsanwalt, Darmstadt, BRD

Antonie Brinkmann, Bremen, BRD

Adi Golbach, Werder, BRD

Dietrich Harloff, Ueckermünde, BRD

Marietta Hoevel, Artist, L’Aquila, Italien

Mette Kramer, Gesundheits-/Ernährungsberatung, Muenchen, BRD

Ethem Perovic, Ottobrunn, BRD

Edibe Sakallah, Stuttgart, BRD

Uwe Elgert, Stemwede, BRD

weiter Infos zur Initiative „Aufstehen“ hier:

http://www.coopcafeberlin.de/ex/aufstehen/

