Stärkung der Zusammenarbeit mit Gehörlosen und Blinden in Nordkorea. Pressemitteilung zur Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen ZUSAMMEN Hamhung und dem Korea Verband

Die Selbstbestimmungsorganisation ZUSAMMEN-Hamhung e.V. und der Korea-Verband e.V. vertiefen ihre Kooperation und unterzeichnen hierzu am 15. April um 18.00 Uhr gemeinsam ein Memorandum of Understanding.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Projekte zur Unterstützung der Gehörlosen- und der Blindenarbeit in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) durchzuführen. Die Projekte sollen dazu beitragen, das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN Behindertenrechtskonvention) in der BRD und der DVRK umzusetzen und zugleich zur Förderung eines innerkoreanischen Dialogs unter Einbeziehung der oben genannten Personenkreise auf der koreanischen Halbinsel beizutragen.

Wir laden Sie herzlich zur Unterzeichnung der gemeinsamen Vereinbarung ein. Im Rahmen der Unterzeichnung werden wir auch unsere gemeinsamen Vorhaben und Projekte konkreter vorstellen.

15. April 2019, 18 Uhr- Korea Verband, Quitzowstraße 103, 10551 Berlin (nahe U-Bahnhof Birkenstraße und S-/U-Bahnhof Westhafen)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung per Mail an mail@koreaverband.de. Vielen Dank!

Die Veranstaltung wird in Deutscher Gebärdensprache und in deutscher Sprache durchgeführt.

Über den Korea Verband

Der Korea-Verband e.V. ist eine politisch unabhängige Informations- und Kooperationsplattform für alle, die an der Geschichte, Kultur und Politik Koreas sowie den aktuellen Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel interessiert sind und sich in diesem Bereich engagieren möchten. Seit seiner Gründung 1990 setzt sich der Korea Verband für eine friedliche Wiedervereinigung Koreas ein. Er leistet Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Hintergründe der Teilung bekannt zu machen, um den innerkoreanischen Dialog zu fördern und die Teilung zu überwinden.

Weitere Informationen: https://www.koreaverband.de/

Über ZUSAMMEN-Hamhung

ZUSAMMEN-Hamhung ist die erste deutsche Selbstvertretungsorganisation, die aktiv nach dem Prinzip „Nichts Über Uns Ohne Uns“ mit Gehörlosen und Blinden in der DVRK zur Förderung der Gehörlosen- und Blindenarbeit zusammenarbeitet. Unter anderem organisiert ZUSAMMEN-Hamhung das seit 2009 jährlich in Pjöngjang stattfindende internationale Gehörlosentreffen zur internationalen Völkerverständigung der Gehörlosen in der DVRK. Der Verein trug maßgeblich zur Umsetzung des 4-Jahresaktionsplans des Weltverbandes der Gehörlosen und der Koreanischen Vereinigung für den Schutz der Behinderten in der DVRK (2012 – 2016) bei. Dadurch wurden wichtige Institutionen zugunsten der Gehörlosen und Blinden errichtet, unter anderem der Gehörlosen-, der Blinden- sowie der Gebärdensprachdolmetscher-Verband Koreas, der erste Gehörlosenkindergarten und das Gehörlosen- und Blindenzentrum in Pjöngjang. Dafür erhielt der Verein drei internationale Preise (Sonderauszeichnung des Weltverbandes der Gehörlosen 2015, Katrein-Brühl-Preis 2015, Sonderauszeichnung von der Vereinigung der Internationalen Frauen Pjöngjangs 2016).

Weitere Informationen: http://www.together-hamhung.org/

Pressekontakt:

Korea Verband e.V. – Yann Werner Prell

Quitzowstraße 103, 10551 Berlin – Tel: 030 – 39 80 59 84

yann.prell@koreaverband.de / http://www.koreaverband.de

