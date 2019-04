Am 23. März hat sich in Frankreich die Bewegung „Rèpublique Souveraine“gegründet. Alternative zu France Insoumise

Nach monatelanger Vorbereitung wurde die Bewegung „République souveraine“ am 23. März in Paris offiziell gegründet.

Eine „patriotische, souveräne, soziale und ökologische“ Bewegung, gegründet von Djordje Kuzmanovic, dem ehemaligen Auslandsmanager von France Insoumise, der sich von Mélenchon getrennt hat. Mélenchon war als Führungsperson von France Insoumise vor Monaten öffentlich wegen seiner Unterstützung für die Aufstehen-Thesen Wagenknechts zur Einwanderung angegriffen und war nicht in die Liste der France Insoumise für die Europawahlen aufgenommen worden.

Das grundlegende Ziel der neuen Bewegung besteht darin, angesichts des Elite-Blocks – ultraliberal, europäisch und atlantisch – eine neue Kraft zu schaffen, die sich in der Logik des Nationalen Widerstandsrats um eine gemeinsame Basis herum bilden kann.

Kuzmanovic meint: “ Weder die Vereinigung der Linken noch die Vereinigung der Rechten werden Frankreich und das französische Volk retten. Diese Alternative interessiert die Leute nicht. Das Volk muss sich versammeln, um ihm seine Souveränität zurückzugeben, und „République Souveraine“ wird geboren, um den elitäristischen Block, der von Macron verkörpert wird, zu bekämpfen . “

An der Gründungsversammlung nahmen 132 Personen teil.

Souveränität ist der Hauptpunkt. “ Das französische Volk hat seine Souveränität zugunsten supranationaler Institutionen wie der Europäischen Union verloren. Bei uns keine Mehrdeutigkeit wie bei France Insoumise mit dem Plan A-Plan B; Lassen Sie uns klar sein, lassen Sie uns einseitig aus den Verträgen, insbesondere aus dem von Lissabon, austreten und neue Verträge aushandeln. Wenn die Kommission nicht einverstanden ist, verlassen wir die EU erklärte einer der Sprecher.

Die nationale Souveränität ist die notwendige Präambel, um eine Politik einführen zu können, die den Entscheidungen des französischen Volkes entspricht. Die gegenwärtige Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive wurde – auch in Bezug auf die Gilets-Jaunes-Bewegung – verurteilt, eine Justiz, die durch schwere Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und die Korruption der herrschenden Eliten gekennzeichnet ist.

Für den Rechtsanwalt Régis de Castelnau, Mitbegründer der Bewegung, muss die Souveränität selbst innerhalb der Republik zurückerobert werden, insbesondere mit dem Référendum d’Initiative Citoyenne, dem berühmten RIC, der seit 20 Wochen von den Bürgern von Gilets Jaunes eingefordert wird.

Das Thema Einwanderung, der Hauptpunkt der Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Kämpfern und der radikalen Identität und der multikulturellen Linken, wird von Haja Rasolonjatovo, einem ehemaligen Mitglied der Parti de Gauche, selbst Einwanderer aus Madagaskar, angeführt: „Wir müssen das Problem der Einwanderung ansprechen und zwar ohne von Leidenschaft mitgerissen zu werden. Die Wahl ist nicht zwischen denen, die jemanden willkommen heißen wollen, und denen, die niemanden willkommen heißen wollen. So funktioniert das nicht . „Kuzmanovic führt die Argumentation aus:“ Wir verteidigen das Asylrecht für diejenigen, die legal in unser Hoheitsgebiet eingereist sind, aber wir wollen vor allem das Wurzelproblem angehen: Wir müssen Afrika die wirtschaftliche Entwicklung erlauben, um das Land zuzulassen seine Jugend, auf seinem Boden in Würde zu leben.“Rasolonjatovo erklärt, dass beispielsweise Madagaskar durch die Ausbeutung der Lagerstätten von Total enorme Ressourcen verliert.

Souveränität, erklärt der Präsident von République Souvaine, Kuzmanovic, ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um das soziale, säkulare und ökologische Programm der Bewegung in Gang zu setzen: “ Das Umweltproblem ist die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Die einzige Antwort auf diese Frage ist die ökologische Planung „.

Die Bewegung wird sich nicht bei den Europawahlen präsentieren, sondern zielt auf die Kommunalwahlen ab, die folgen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.republique-souveraine.fr

