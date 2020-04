Corona: USA bereiten sich darauf vor US-Staatsanleihen, die sich im Besitz von China befinden nicht zu bedienen. Es existieren Forderungen über eine Entschädigung in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar. Zufällig entspricht dies genau der Höhe der US-Anleihen in der Bilanz der People’s Bank of China.

Die wiederholten Anschuldigungen des Weißen Hauses gegen Peking wegen der Coronavirus-Epidemie kulminieren in der Forderung, die Schulden der USA nicht zu zurückzuzahlen. Da China nach wie vor der größte Inhaber von US-Staatsanleihen ist, handelt es sich im Wesentlichen um einen selektiven Ausfall. RIA Novosti untersucht, wie gerechtfertigt eine solche Initiative ist und wie sie sich für die US-amerikanische Wirtschaft auswirken kann.

„Um Peking dafür zu bestrafen, dass es Informationen über den Ausbruch in Wuhan vertuscht hat, über einen Virus, der eine Gesundheitskrise auf planetarischer Ebene auslöste, müssen wir einen Teil der US-amerikanischen Schulden in den Reserven der chinesischen Zentralbank abschreiben“, sagte Marsha Blackburn, Senatorin von Tennessee.

Der bekannte US-Senator Lindsay Graham unterstützt , der mehrere Gesetzesvorlagen zu Sanktionen gegen Russland und Nord Stream 2 verfasst hat erklärte: „Dies ist die dritte Pandemie aus China. Sie kommen von diesen schmutzigen Märkten, wo sie Mäuse und Affen mit einem Virus haben, der dann durch Nahrung übertragen wird “, sagte Graham am Montag zu Fox News.

Seiner Ansicht nach sollte „die ganze Welt Peking die Pandemie in Rechnung stellen“ und sie zwingen, „mit der Wahrheit rauszukommen“. „Und ich möchte einen Teil unserer Schulden gegenüber China abschreiben, weil sie uns dafür bezahlen müssen und nicht umgekehrt!“ sagte der US-Senator.

Blackburn und Graham sind keineswegs allein, wenn es darum geht, den chinesischen Ursprung des Coronavirus zu monetarisieren. Senator Josh Hawley, hat bereits gemeinsam mit drei anderen Kollegen bereits im Senat einen Gesetzentwurf zur Notwendigkeit einer internationalen Untersuchung der Aktionen Pekings während des Ausbruchs des Coronavirus und der Einrichtung eines „Entschädigungsmechanismus“ vorgelegt.

All dies wird von einer groß angelegten Propagandakampagne begleitet, an der hochrangige US-Regierungsbeamte beteiligt sind. Zum Beispiel sagte Pentagon-Chef Mark Esper am Mittwoch in einem Interview mit Fox News, dass „China wie in den Anfangsstadien der Epidemie weiterhin viel über COVID-19 verbirgt“ .

„China könnte ehrlicher sein und mehr Informationen liefern, um uns den Umgang mit der Infektion zu erleichtern“, sagte Esper und forderte, „Druck“ auf Peking auszuüben und die ganze Wahrheit über die Entstehung des Virus herauszubringen.

Botao Xiao, ein ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Virologie in Wuhan, schrieb als erster über das biologische Leck im Internet. Er wies darauf hin, dass eines der Forschungslabors ganz in der Nähe des Großhandelsmarkt für Meeresfrüchte entfernt sei, wo die Epidemie zuerst aufgetreten sein soll.

Botao schlug vor, dass das „tödliche Coronavirus wahrscheinlich in einem Labor erzeugt wird“ und versehentlich in die Stadt gebracht wurde. Er löschte jedoch bald die Veröffentlichung und erklärte, dass die Hypothese nicht bestätigt worden sei.

Die Erzählung über den künstlichen Ursprung des Virus wurde jedoch sofort von westlichen Medien und dann von Washingtoner Beamten aufgegriffen. Am 17. Februar gab der republikanische Senator Tom Cotton bekannt, dass die Infektion aus einem biochemischen Labor im chinesischen Wuhan entwichen sei, und versprach, „die Verantwortlichen für die Verbreitung der tödlichen Pandemie vor Gericht zu stellen“ .

Das Weiße Haus schloss sich den Anschuldigungen an. Donald Trump bezeichnete COVID-19 in seinen Tweets als „chinesisches Virus“.

Und US-Außenminister Mike Pompeo hat die Unterzeichnung eines gemeinsamen Kommuniqués der G7-Außenminister im März vereitelt, in dem die Mehrheit forderte, den Begriff „Wuhan-Virus“ aus dem Dokument zu streichen.

Inzwischen weisen immer mehr seriöse Experten solche Anschuldigungen zurück. Die New York Times berichtete, dass der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, Matthew Pottinger, die Geheimdienste gebeten hatte, die Möglichkeit eines Viruslecks aus einem Labor in Wuhan im Januar zu untersuchen, aber die CIA fand nichts Verdächtiges.

General Mark Milley, der Vorsitzende der US Joint Chiefs of Staff, sagte am Dienstag: „Es gibt viele Anzeichen dafür, dass das corona-virus natürlich ist“ .

Richard Ebright, Professor für chemische Biologie an der Rutgers University, erklärte der Washington Post: „Die Genomsequenz dieses Virus enthält absolut nichts, was auf künstlichen Ursprung hinweist. <…> Die Erzählung von biologischen Waffen muss kategorisch ausgeschlossen werden. “

Und doch besteht man in den Vereinigten Staaten weiterhin darauf. Letzte Woche reichten die Gerichte in Texas und Nevada Sammelklagen gegen China ein. Mehr als 5.000 Amerikaner gaben an, enorme Verluste erlitten zu haben, weil die Chinesen die Ausbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt zugelassen hätten.

„Unsere Behauptung betrifft diejenigen, die physisch von der Exposition gegenüber dem Virus betroffen sind. <…> Es geht auch um kommerzielle Aktivitäten Chinas, den Handel auf Märkten, auf denen Wildfleisch verkauft wird “, erklärte die Anwaltskanzlei Berman Law Group, die die Interessen der Kläger vertrat.

Die US-Amerikaner fordern eine Entschädigung in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar. Zufällig entspricht dies genau der Höhe der US-Anleihen in der Bilanz der People’s Bank of China.

Das Gericht kann der Regierung daher durchaus untersagen, für diese Wertpapiere zu zahlen, „um die Interessen der Kläger zu wahren“ . Und Washingtoner Beamte werden diese Entscheidung gehorsam umsetzen.

Die Forderungen nach Entschädigung für die Pandemie widersprechen sowohl den gesetzlichen Normen als auch dem gesunden Menschenverstand. Darauf hat der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag hingewiesen .

„Wenn wir die Argumentation hören, dass China jeden für die Tatsache bezahlen muss, dass diese Infektion aufgetreten ist und angeblich jemand jemanden nicht rechtzeitig informiert hat … Sie wissen, das überschreitet einfach alle Arten von Grenzen und jedes Maß von Anstand“, sagte der russische Topdiplomat.

Wie die Erfahrung Washingtons mit Sanktionen gegen andere Länder zeigt, betreffen solche kleinen Dinge die USA am wenigsten. Schließlich sind die kommerziellen Interessen US-amerikanischer Unternehmen erneut hinter der Rede von Chinas Verantwortung verborgen.

Tatsache ist, dass es in China bereits praktisch gelungen ist, mit der Epidemie fertig zu werden, und dass Fabriken und Werke ihre Arbeit schnell wieder aufgenommen haben. Aber die meisten westlichen Unternehmen sind wegen Quarantäne untätig. Die Märkte sind also offen für die Expansion Chinas – in den kommenden Monaten wird es niemanden geben, der ihnen entgegenwirkt.

Washington wird die Forderungen nach einer enormen Entschädigung als Hebel nutzen, um zu verhindern, dass Peking die Situation ausnutzt. Daher besteht kein Zweifel daran, dass US-amerikanische Gerichte alle Ansprüche gegen die chinesische Regierung gewähren werden.

Die Vereinigten Staaten selbst laufen jedoch Gefahr, die Hauptopfer einer solchen Entwicklung zu werden. Aufgrund der Aussicht auf einen US-amerikanischen Zahlungsausfall hat Peking keine andere Wahl, als dringend mit dem Verkauf von Staatsanleihen zu beginnen.

Dies könnte den US-Staatsschuldenmarkt vollständig zerstören – Anleger werden aufgrund des Überangebots keine neuen Anleihen mehr kaufen. Infolgedessen wird das Finanzministerium nichts zur Finanzierung eines Rekordhaushaltsdefizits sowie von Krisenbekämpfungsprogrammen für die Volkswirtschaft in Höhe von mehreren Billionen Dollar haben.

Wenn die Federal Reserve es wagt, diese Kosten nur auf Kosten der Druckmaschine zu decken, wird die Position des Dollars als Weltreservewährung dauerhaft untergraben.

