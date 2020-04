Aufstehen Berlin: Aufruf (AG WOHNEN) Anregung für den Corona Spaziergang: meldet Leerstände in euren Kiezen!

.

AUFSTEHEN WOHNEN BLOG

https://aufstehenwohnenberlin.home.blog/

Liebe Aufständische, als Anregung für den Corona Spaziergang:

meldet Leerstände in euren Kiezen!

Es gibt viele gute Gründe Leerstand in Berlin zu melden und das nicht nur während der

Corona Pandemie: Durch Leerstand zweckentfremdeter Wohnraum fehlt auf dem Wohnungsmarkt und treibt die Mieten nach oben.

Gerade in Zeiten der Corona Krise könnte uberdies eine Lösung für Obdachlose, Wohnungslose und Flüchtlinge in Berlin darin bestehen, diese Menschen in einem Leerstand unterzubringen, auch um sie aus überfüllten Wohnheimen rauszuholen. Für Obdachlose gilt: Ohne Wohnung auf der Strasse schlafen zu müssen und ohne die Möglichkeit Passanten um Geld bitten zu können – weil in Berlin Ausgangsbeschränkungen für alle Einwohnern gelten – haben es Menschen ohne Wohnung in Zeiten der potentiellen Ansteckung besonders schwer. Ihnen fehlen nicht nur sichere Schlafplätze, sondern auch die täglichen Einnahmen.

Das bedeutet, diese Einwohner der Großstadt Berlin sind unter Umständen besonders gefährdet sich mit Corona anzustecken.

Warum bringt die Stadt Obdachlose nicht vorübergehend im Leerstand unter?

https://leerstandsmelder.de/berlin

Ausserdem kann Leerstand auch direkt bei der Stadt Berlin gemeldet werden. Ab 2014 ist in Berlin das Gesetz gegen Zweckentfremdung von Wohnraum durch Leerstand, Abriss oder Umwandlung in Gewerberaum oder Ferienwohnung in Kraft. Es wurde 2018 noch verschärft.

Seitdem kann die Stadt einen Treuhänder einsetzen falls der Eigentümer der Immobilie sich weigert zweckentfremdet Wohnraum (etwa durch Leerstand) wieder für Wohnzwecke zu nutzen. Zudem ist der Leerstand von Wohnraum nur noch drei Monate erlaubt anstatt sechs Monate und die möglichen Bußgelder bei Verstößen wurden deutlich erhöht. Eine zweckentfremdete Wohnung melden.

LINK HIER

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related