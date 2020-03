Chinas Coronavirus: Ein schockierendes Update. Hat das Virus seinen Ursprung in den USA? Berichte aus Japan, China und Taiwan über die Entstehung des Virus (Global Research)

Die westlichen Medien kamen sehr heraus und legten die offizielle Erzählung für den Ausbruch des neuen Coronavirus vor, der anscheinend in China begonnen hatte, und behaupteten, das Virus stamme von Tieren von einem Markt in Wuhan.

Tatsächlich war der Ursprung lange Zeit unbekannt, aber nach chinesischen und japanischen Berichten scheint es jetzt wahrscheinlich, dass das Virus von mehreren Orten anderswo entstanden ist, sich dann aber erst nach seiner Einführung weit verbreitet hat.

Genauer gesagt scheint das Virus nicht aus China zu stammen und laut Berichten in Japan und anderen Medien möglicherweise aus den USA zu stammen.

Chinesische Forscher schließen daraus, dass das Virus außerhalb Chinas entstanden ist

Nach der Entnahme von Genomproben in China konnten medizinische Forscher zunächst schlüssig nachweisen, dass das Virus nicht aus dem Fischmarkt stammte, sondern mehrere nicht identifizierte Quellen hatte. Danach war es dem Fischmarkt ausgesetzt, von wo aus es sich überall ausbreitete. (1) (2) (3)

Nach Angaben der Global Times:

Eine neue Studie chinesischer Forscher zeigt, dass das neuartige Coronavirus möglicherweise Ende November von einem anderen Ort als dem Huanan-Fischmarkt in Wuhan aus von Mensch zu Mensch übertragen wurde.

Die auf ChinaXiv, einem offenen chinesischen Archiv für wissenschaftliche Forscher, veröffentlichte Studie zeigt, dass das neue Coronavirus von einem anderen Standort aus in den Fischmarkt eingeführt wurde und sich aufgrund der großen Anzahl enger Kontakte schnell vom Markt verbreitete. Die Ergebnisse waren das Ergebnis von Analysen der Genomdaten, der Infektionsquellen und des Ausbreitungsweges von Variationen des in ganz China gesammelten neuartigen Coronavirus.

Die Studie geht davon aus, dass Patienten das Virus auf Arbeiter oder Verkäufer auf dem Huanan-Markt für Meeresfrüchte übertragen haben. Der überfüllte Markt erleichterte noch die weitere Übertragung des Virus auf Kundes de Marktes, was Anfang Dezember 2019 zu einer größeren Verbreitung führte. (Global Times, Februar 22, 2020, Hervorhebung hinzugefügt (2)

Die chinesischen medizinischen Behörden – und „Geheimdienste“ – führten dann eine schnelle und weitreichende Suche nach dem Ursprung des Virus durch und sammelten fast 100 Genomproben aus 12 verschiedenen Ländern und auf 4 Kontinenten, um alle Sorten und Mutationen zu identifizieren. Während dieser Forschung stellten sie fest, dass der Virusausbruch viel früher begonnen hatte, nämlich wahrscheinlich im November, kurz nach den Wuhan-Militärspielen.

Sie kamen dann zu den gleichen unabhängigen Schlussfolgerungen wie die japanischen Forscher – dass das Virus nicht in China entstanden war, sondern von außen dort eingeschleppt wurde.

Chinas bester Atemwegsspezialist Zhong Nanshan äusserte am 27. Januar folgendermassen:

„Obwohl der COVID-19 erstmals in China entdeckt wurde, bedeutet dies nicht, dass er aus China stammt.“ „Aber das ist chinesisch für“ es hat seinen Ursprung woanders, in einem anderen Land „. (4)

Dies wirft natürlich Fragen nach dem tatsächlichen Herkunftsort auf. Wenn die Behörden ihre Analyse anhand von 100 Genomproben aus 12 Ländern fortgesetzt haben, müssen sie einen zwingenden Grund gehabt haben, nach der ursprünglichen Quelle außerhalb Chinas zu suchen. Dies würde erklären, warum es so schwierig war, eine „Patientennull“ zu finden und zu identifizieren.

Japans Medien: Das Coronavirus stammt möglicherweise aus den USA

Im Februar des Jahres 2020, berichtete die japanische Asahi News (Print und TV) beansprucht entstand die Corona in den USA, nicht in China , und dass einige (oder viele) der 14.000 amerikanischen Todesfälle auf Influenza zugeschrieben kann in der Tat haben es aus den Coronavirus. (5)

Ein Bericht eines japanischen Fernsehsenders, der den Verdacht aufdeckt, dass sich einige dieser US-Amerikaner unbekannterweisemit dem Coronavirus infiziert haben, ist in den chinesischen sozialen Medien viral geworden und hat in China Befürchtungen und Spekulationen geweckt, dass das neuartige Coronavirus möglicherweise aus den USA stammt.

Der Bericht der TV Asahi Corporation aus Japan deutete darauf hin, dass die US-Regierung möglicherweise nicht verstanden hat, wie weit verbreitet das Virus auf US-amerikanischem Boden ist.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob Amerikaner, die bereits an der Influenza gestorben sind, sich mit dem Coronavirus infiziert haben, wie TV Asahi berichtet. ( People’s Daily , Englisch, 23. Februar 2020, Hervorhebung hinzugefügt)

Am 14. Februar gaben die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) bekannt, dass sie in öffentlichen Gesundheitslabors in Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago und New York damit beginnen werden, Personen mit Influenza-ähnlichen Krankheiten auf das neuartige Coronavirus zu testen.

TV Asahi präsentierte wissenschaftliche Unterlagen zu ihren Behauptungen und warf das Problem auf, dass niemand die Todesursache kennen würde, weil die USA die Ergebnisse entweder versäumten oder nicht veröffentlichten. Japan vermied die Fragen von natürlich gegen künstlich und zufällig gegen absichtlich und stellte lediglich fest, dass der Virusausbruch möglicherweise zuerst in den USA aufgetreten ist. Das westliche Internet scheint von diesen Informationen befreit worden zu sein, aber die chinesischen Medien verweisen immer noch darauf.

Diese Behauptungen haben nicht nur in Japan, sondern auch in China ein Hornissennest aufgewühlt und sind in den chinesischen sozialen Medien sofort viral geworden, insbesondere seit die Military World Games im Oktober in Wuhan stattfanden und bereits viel diskutiert worden war, dass das Virus hätte übertragen werden können zu dieser Zeit – aus einer ausländischen Quelle.

„Vielleicht haben die US-Delegierten das Coronavirus nach Wuhan gebracht, und es ist eine Mutation des Virus aufgetreten, die es tödlicher und ansteckender macht und in diesem Jahr einen weit verbreiteten Ausbruch verursacht.“ ( Volkszeitung , 23. Februar 2020) (1)

Shen Yi, Professor für internationale Beziehungen an der Fudan-Universität in Shanghai, erklärte, dass globale Virologen „einschließlich der Geheimdienste“ den Ursprung des Virus verfolgten. Ebenfalls von Interesse war, dass die chinesische Regierung die Tür dazu nicht geschlossen hat. In dem Nachrichtenbericht heißt es:

„Internetnutzer werden ermutigt, aktiv an Diskussionen teilzunehmen, vorzugsweise jedoch auf rationale Weise.“

In China ist das sinnvoll. Wenn die Berichte Müll wären, würde die Regierung dies klar sagen und den Leuten sagen, dass sie keine falschen Gerüchte verbreiten sollen.

Der taiwanesische Virologe schlägt das aus den USA stammende Coronavirus vor

Dann lief Taiwan am 27. Februar eine Fernsehnachrichtensendung (klicken Sie hier, um auf das Video (Chinesisch) zuzugreifen , das Diagramme und Flussdiagramme enthielt, die darauf hindeuten, dass das Coronavirus aus den USA stammt. (6)

Im Folgenden finden Sie eine grobe Übersetzung, Zusammenfassung und Analyse ausgewählter Inhalte dieser Nachrichtensendung. (siehe Karte unten)

Der Mann im Video ist ein Top-Virologe und Pharmakologe, der eine lange und detaillierte Suche nach der Quelle des Virus durchgeführt hat. Er verbringt den ersten Teil des Videos damit, die verschiedenen Haplotypen (Sorten, wenn Sie so wollen) zu erklären und zu erklären, wie sie miteinander zusammenhängen, wie einer vor den anderen gekommen sein muss und wie ein Typ von einem anderen abgeleitet ist. Er erklärt, dass dies nur Elementarwissenschaft ist und nichts mit geopolitischen Fragen zu tun hat, und beschreibt, wie 3 genau wie bei Zahlen in der Reihenfolge immer 2 folgen muss.

Klicken Sie auf die Karte, um sie zu vergrößern

Einer seiner Hauptpunkte ist, dass der Typ, der Taiwan infiziert, nur in Australien und den USA existiert. Da Taiwan nicht von Australiern infiziert wurde, könnte die Infektion in Taiwan nur aus den USA stammen.

Die Grundlogik ist, dass der geografische Standort mit der größten Vielfalt an Virusstämmen die ursprüngliche Quelle sein muss, da ein einzelner Stamm nicht aus dem Nichts hervorgehen kann. Er zeigte, dass nur die USA alle fünf bekannten Virusstämme haben (während Wuhan und der größte Teil Chinas nur einen haben, ebenso wie Taiwan und Südkorea, Thailand und Vietnam, Singapur und England, Belgien und Deutschland), was eine These darstellt dass die Haplotypen in anderen Nationen möglicherweise aus den USA stammen.

Korea und Taiwan haben einen anderen Haplotyp des Virus als China, vielleicht infektiöser, aber viel weniger tödlich, was eine Sterblichkeitsrate von nur 1/3 der von China bedeuten würde.

Weder der Iran noch Italien wurden in die obigen Tests einbezogen, aber beide Länder haben nun das lokal vorherrschende Genom entschlüsselt und sie von anderen Sorten als in China deklariert, was bedeutet, dass sie nicht aus China stammen, sondern notwendigerweise aus einer anderen Quelle stammen. Es ist erwähnenswert, dass die Sorte in Italien ungefähr die gleiche Todesrate aufweist wie in China, dreimal so hoch wie in anderen Ländern, während der Haplotyp im Iran mit einer Todesrate zwischen 10% und 25% der tödlichste zu sein scheint. (7) (8) (9)

Aufgrund der enormen Menge westlicher Medienberichterstattung, die sich auf China konzentriert, glaubt ein Großteil der Welt, dass sich das Coronavirus von China aus auf alle anderen Nationen verbreitet hat, aber dies scheint sich nun als falsch erwiesen zu haben. Angesichts der Tatsache, dass etwa 50 Nationen auf der ganzen Welt zum Zeitpunkt des Schreibens mindestens einen Fall identifiziert haben, wäre es sehr interessant, Virusproben aus jeder dieser Nationen zu untersuchen, um ihren Herkunftsort sowie die weltweiten Quellen und Ausbreitungsmuster zu bestimmen.

Der Virologe gab weiter an, dass in den USA kürzlich mehr als 200 Fälle von „Lungenfibrose“ aufgetreten sind, die aufgrund der Unfähigkeit der Patienten zum Atmen zum Tod führten, deren Zustand und Symptome jedoch nicht durch Lungenfibrose erklärt werden konnten. Er sagte, er habe Artikel geschrieben, in denen er die US-Gesundheitsbehörden informierte, diese Todesfälle ernsthaft als Folge des Coronavirus zu betrachten, aber sie antworteten, indem sie die Todesfälle auf E-Zigaretten zurückführten, und dann die weitere Diskussion zum Schweigen brachten. …

Der taiwanesische Arzt erklärte daraufhin, der Virusausbruch habe früher als angenommen begonnen und sagte: „Wir müssen auf September 2019 schauen“.

Er gab den Fall im September 2019 an, in dem einige Japaner nach Hawaii reisten und infiziert nach Hause zurückkehrten, Menschen, die noch nie in China gewesen waren. Dies war zwei Monate vor den Infektionen in China und kurz nachdem die CDC das Biowaffenlabor von Fort Detrick plötzlich und vollständig geschlossen hatte und behauptete, die Einrichtungen seien nicht ausreichend, um den Verlust von Krankheitserregern zu verhindern. (10) (11)

Er sagte, er habe diese Fälle persönlich sehr sorgfältig untersucht (wie auch die japanischen Virologen, die zu dem gleichen Schluss kamen). Dies könnte darauf hinweisen, dass sich das Coronavirus bereits in den USA verbreitet hatte, die Symptome jedoch offiziell auf andere Krankheiten zurückgeführt wurden und somit möglicherweise maskiert.

Die bekannte chinesische Nachrichten-Website Huanqiu berichtete über einen Fall in den USA, in dem einem Verwandten einer Frau von Ärzten mitgeteilt wurde, er sei an der Grippe gestorben, in der Sterbeurkunde jedoch das Coronavirus als Todesursache aufgeführt sei. Am 26. Februar berichtete die ABC News-Tochter KJCT8 News Network, dass eine Frau kürzlich den Medien mitgeteilt habe, dass ihre Schwester an einer Coronavirus-Infektion gestorben sei. Almeta Stone aus Montrose, Colorado, sagte: „Sie (das medizinische Personal) haben uns darüber informiert, dass es sich um die Grippe handelt, und als ich die Sterbeurkunde erhielt, gab es ein Coronavirus als Todesursache.“ (12)

Wir können die Anzahl solcher Fälle in den USA nicht ermitteln, aber da die CDC anscheinend keine zuverlässigen Testkits hat und nur wenige oder keine Tests auf das Virus durchführt, kann es andere geben.

***.

Nur zur Information

In den letzten zwei Jahren (während des Handelskrieges) hat China mehrere Pandemien erlitten:

15. Februar 2018: H7N4-Vogelgrippe . In China wurden mindestens 1.600 Menschen krank und mehr als 600 Menschen getötet. Viele Hühner wurden getötet. China muss US-Geflügelprodukte kaufen.

. In China wurden mindestens 1.600 Menschen krank und mehr als 600 Menschen getötet. Viele Hühner wurden getötet. China muss US-Geflügelprodukte kaufen. Juni 2018: H7N9-Vogelgrippe . Viele Hühner getötet. China muss US-Geflügelprodukte kaufen.

. Viele Hühner getötet. China muss US-Geflügelprodukte kaufen. August 2018: Ausbruch der afrikanischen Schweinegrippe . Gleiche Sorte wie Russland aus Georgien. Millionen von Schweinen getötet. China muss US-Schweinefleischprodukte kaufen.

. Gleiche Sorte wie Russland aus Georgien. Millionen von Schweinen getötet. China muss US-Schweinefleischprodukte kaufen. 24. Mai 2019: Massiver Befall von Armeewürmern in 14 Regionen auf Provinzebene in China, die die meisten Nahrungspflanzen zerstören. Schnell auf mehr als 8.500 Hektar Chinas Getreideproduktion ausgebreitet. Sie produzieren erstaunlich viele Eier. China muss US-Agrarprodukte kaufen – Mais, Sojabohnen.

Dezember 2019: Das Auftreten von Coronaviren bringt Chinas Wirtschaft auf Eis.

Januar 2020: China wird in der Provinz Hunan von einem „hoch pathogenen“ Vogelgrippestamm heimgesucht . Viele Hühner starben, viele andere wurden getötet. China muss US-Geflügelprodukte kaufen.

***.

Larry Romanoff ist ein pensionierter Unternehmensberater und Geschäftsmann. Er hatte leitende Positionen in internationalen Beratungsunternehmen inne und besaß ein internationales Import-Export-Geschäft. Er war Gastprofessor an der Fudan-Universität in Shanghai und präsentierte Fallstudien zu internationalen Angelegenheiten für hochrangige EMBA-Klassen. Herr Romanoff lebt in Shanghai und schreibt derzeit eine Reihe von zehn Büchern, die sich allgemein auf China und den Westen beziehen. Er kann unter folgender Adresse kontaktiert werden: 2186604556@qq.com . Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

