Weltweite Twitter-Kampagne – Heute Montag, 6. Mai, um 17.30 ACHTUNG! Nehmt teil an der weltweiten Twitter-Kampagne #TrumpDesbloqueaVenezuela #TrumpUnblockVenezuela – Auch unbedingt posten das Konto @DesbloqueaVE

Montag, 6. Mai, um 17.30 deutscher Zeit

Am 25. April wurde eine weltweite Kampagne gestartet, um die Auswirkungen der Wirtschaftsblockade der US-Regierung gegen das venezolanische Volk anzuprangern.

Jetzt ist es an der Zeit, mit Informationen, Beweisen und Zahlen anzuprangern, wer wirklich für den Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten in Venezuela verantwortlich ist und wie viele Opfer es gibt. Lassen Sie uns mit unseren Brüdern und Schwestern in Venezuela unsere Stimmen vereinen, um zu fordern, dass Trump Vdie Blockade und die Sanktionen gegen Venezuela einstellt.

Nehmt an der weltweiten Twitter-Kampagne #TrumpDesbloqueaVenezuela teil!

#TrumpUnblockVenezuela am Montag, 6. Mai, um 17.30 deutscher Zeit

um 11:00 Uhr (Venezuelanische Zeit)

Jetzt aktiv werden!

Es ist wichtig, beide Hashtags in jedem Tweet #TrumpDesbloqueaVenezuela zu verwenden

#TrumpUnblockVenezuela

Erwähnt auch das Konto @DesbloqueaVE

Hier sind die Zahlen und Fakten, zur Verwendung:

• Risiko-Rating-Agenturen sind Finanzinstitute, die der US-Außenpolitik dienen. Venezuela hat über 1,4 Milliarden Dollar durch vorsätzliche Fehlinformationen solcher Unternehmen verloren.

• Die US-amerikanische Blockade gegen Venezuela seit 2014 mit dem ersten von Obama unterzeichneten und von Donald Trump ratifizierten „Sanktionsgesetz“ hat im Lebensmittelsektor einen Verlust von über 300 Millionen Dollar bedeutet.

• Internationale Banken und Institutionen plündern venezolanisches Geld, das im Ausland deponiert wird. Solche kriminellen Organisationen haben Venezuela mehr als fünf Milliarden Dollar gestohlen.

• Internationale Finanzinstitutionen haben Venezuela aus ihren Systemen verbannt, da sie Angst vor den „Sanktionen“ der USA haben. Sie haben einseitig die entsprechenden Abkommen mit unserem Land gekündigt und damit das Leid der Menschen in Venezuela verstärkt.

• Banken in den USA und Europa begrenzen und unterbrechen Finanzprozesse in Verbindung mit Venezuela. Sie bestreiten die Möglichkeit für Venezuela, Transaktionen frei zu tätigen. Sie beabsichtigen, das Land auszusondern und das ganze Volk zu ersticken.

• Mit den von den USA verhängten sogenannten Sanktionen gegen die Zentralbank von Venezuela versuchen sie, die venezolanische Regierung daran zu hindern, Grundnahrungsmittel und Medikamente zu importieren, die für Patienten mit empfindlichen Bedingungen unerlässlich sind.

• Die von der Trump-Administration am 24. August 2017 verabschiedeten „Sanktionen“ verbieten dem Weltfinanzsystem die Teilnahme an Transaktionen zum Kauf, Verkauf, Verhandlungen oder Umschuldungen der venezolanischen Staatsschulden.

• Die Bank of England behält die Ersparnisse in Gold in Höhe von 1,359 Milliarden US-Dollar des entführten Venezolaners. Sie lehnt es ab, das Geld auf Verlangen der USA und ihrer Institutionen zurückzuzahlen.

Das

• Die US-amerikanische Citibank hat dem venezolanischen Staat ohne logischen Grund mindestens 197 Millionen Euro einseitig beschlagnahmt. Es ist ein schamloser Diebstahl venezolanischer Vermögenswerte.

• Europäische Banken sperren Konten und plündern wie in Zeiten der Piraterie die Ressourcen Venezuelas. Allein die Bank of London hält 453 Millionen Euro für den Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten.

• Unter der Führung der USA und Europas wird gegen Venezuela ein schamloser Diebstahl begangen. Sie plündern die Ressourcen Venezuelas, um es von innen heraus zu brechen. North Capital Bank stahl 238 Millionen Euro.

• Portugiesische Banken beteiligten sich auch an der Plünderung des venezolanischen Reichtums. Sie folgen der US-Politik. Allein Novo Banco hält 1,543 Millionen Euro beschlagnahmt.

• Jede Transaktion im Zusammenhang mit dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA wird durch Zwangsmaßnahmen und einseitige Maßnahmen der Vereinigten Staaten gegen die venezolanische Wirtschaft negativ beeinflusst.

• Seit August 2017 hat Donald Trump drei Sanktionen gegen die venezolanische Wirtschaft unterzeichnet:

– Gegen die Kryptowährung von Petro

– Gegen die Forderungen

– Und gegen das venezolanische Gold

• Die US-Regierung hat mit der Unterzeichnung solcher strafrechtlichen Exekutivbefehle ihre direkte Einmischung in die Souveränität und in interne Angelegenheiten Venezuelas legalisiert.

• Solche „Sanktionen“ haben es der US-Regierung ermöglicht, die Verfolgung der venezolanischen Wirtschaft zu vertiefen und zu legitimieren, indem sie Venezuela de facto ökonomisch und finanziell blockiert.

• Die „Sanktionspolitik“, der Angriff auf die Finanzen und den Handel souveräner Nationen, soll eine wirtschaftliche Belagerung auferlegen, um das „Zielland“ zum Zusammenbruch zu bringen.

• Regierungen, die nicht mit Washington vereinbar sind, werden finanziell angegriffen. Dies hilft bei der Besetzung politischer Macht durch Sektoren, die den Interessen der USA entsprechen.

• Die Erzählung über das Vorliegen einer „humanitären Krise“ in Venezuela ist Teil des Drehbuchs, das vom Norden für eine direkte oder indirekte Intervention dieses Landes erstellt wurde.

• Die einseitigen Zwangsmaßnahmen, die als „Sanktionen“ bezeichnet werden, sind tatsächlich eine Blockade der Wirtschaft, der Finanzen und des internationalen Handels Venezuelas.

• Die wirtschaftliche und finanzielle Blockade behindert den Zugang Venezuelas zu Nahrungsmitteln, Medikamenten, lebensnotwendigen Gütern und Finanzmitteln und beeinflusst damit nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung des Landes seit 2015, sondern auch die Menschen in Venezuela.

• Venezuela kann aufgrund der seit August 2017 von den Vereinigten Staaten verhängten Blockade keine Staatsschulden- oder PDVSA-Schulden aushandeln.

• In den letzten Jahren haben sich multinationale Pharmaunternehmen aufgrund von Anweisungen der US-Regierung geweigert, von Venezuela gekaufte Arzneimittel zu versenden.

• Die Verweigerung von Krediten und die finanzielle Blockade Venezuelas bedeuten einen enormen Verlust für Venezuela.

• Das so genannte „Venezuela-Gesetz zur Verteidigung der Menschenrechte und der Zivilgesellschaft“ ist das Rechtsinstrument, das die Aktionslinie der Blockadepolitik der Vereinigten Staaten gegenüber Venezuela darstellt.

• Seit 2015 hat Citgo Petroleum durch Dividenden in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar nach Venezuela geliefert, eine Zahl, die nun aufgrund der finanziellen Blockade gefährdet ist.

• Die Erhöhung der US-Sanktionen behindert die Umschuldung der venezolanischen Staatsschulden und der PDVSA-Schulden. Durch diese Maßnahmen soll der Umschuldungsprozess bei internationalen Gläubigern blockiert werden.

• Im März 2018 verbieten neue Sanktionen der Trump-Regierung die Umschuldung venezolanischer Schulden und behindern die Rückführung von Dividenden von Citgo Petroleum, einem US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Venezuela.

• Auf dem Gipfeltreffen der Amerikas im Jahr 2018 vereinbarten die USA und Kolumbien, die Mechanismen zur Verfolgung der Finanztransaktionen Venezuelas zu beschleunigen und die von Venezuela benötigten Versorgungsleitungen für Grundprodukte zu blockieren.

• Die Schweizer Bank Hyposwiss Private Bank schloss die Konten des Nahrungsmittelversorgungsunternehmens Kabuco und lahmte damit die Zahlung von 15,9 Millionen Euro für eine Lieferung von über 90.000 Tonnen Sojabohnenkuchen nach Venezuela.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge