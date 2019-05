Di 28. Mai 2019, 19 Uhr, Urania Berlin, Humboldtsaal – Solidaritätsveranstaltung Hände weg von Venezuela! – Hands off Venezuela! – ¡Manos fuera de Venezuela!

Informations-und Solidaritätsveranstaltung verschiedener Gruppen und Organisationen

darunter die Solidaritätskampagne „Hände weg von Venezuela“, Tageszeitung Junge Welt, Partei die Linke, u.a.

Die., 28.Mai 2019, 19.00h (Beginn, Einlaß 18.00h), Urania Berlin, Humboldtsaal

Aufgrund der hohen im Voraus zu zahlenden Saalmiete für die Urania benötigen wir eine Anmeldung zur Kartenreservierung.- Die Karten kosten 5,00 Euro (bei

Selbsteinschätzung gerne mehr) und werden am Schalter der Urania hinterlegt. – Anmeldung u.a. per Fax an die Junge Welt (030/536355-44).

