Der Einsatz angeblich “humanitärer Hilfe” für politische Zwecke werde abgelehnt, erklärte das Außenministerium Chinas. Die Souveränität Venezuelas müsse respektiert werden.

Die EU lehnt eine militärische Intervention im Venezuela-Konflikt ab. „Eine militärische Intervention muss vermieden werden“, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini am Montag.

