Gegen Regime Change in Venezuela – Internationaler Appell der Friedensbewegung (Sputniknews)

Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem Ex-Pink Floyd-Gründer Roger Waters, Laura von Wimmersperg von der Berliner Friedenskoordination, der Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Neu, der kanadische Politikwissenschaftler Michel Chossudovsky, der Politikwissenschaftler Werner Ruf, die Ex-FBI-Agentin Coleen Rowley, der EX-CIA-Offizier Philip M. Giraldi, südkoreanische Friedensaktivisten, die EX-Geheimdienst-Offizierin Elizabeth Murray aus den USA und viele andere aus zahlreichen Ländern.

Zum Text gibt es weitere Hintergrundinformationen zu den Vorgängen in Venezuela. Er kann online unterzeichnet werden. Hier gibt es die englische Fassung.

Hier weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190207323879261-appell-frieden-militaerintervention-venezuela/

