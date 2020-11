18.11.2020 – Internationales Webinar – Verteidigung der venezolanischen Wahlen gegen die Intervention der USA

Eine Online-Diskussion mit venezolanischen Friedensorganisationen über die bevorstehenden Parlamentswahlen in Venezuela und darüber, wie Friedenskräfte auf der ganzen Welt dazu beitragen können, das Wahlrecht der Menschen angesichts der Blockade und Intervention der USA zu schützen.

Mittwoch 18. November 2020, 6:00 – 8:00 PM (EST)

Berlin 19.11. // 24 Uhr – 2 Uhr

Organisiert von:



Simon Bolivar Institute (ISB) — Venezuela

Committee for International Solidarity and the Struggle for Peace — Venezuela

U.S. Peace Council

Canadian Peace Congress

Unterstützt von:

World Peace Council (WPC)

Popular Resistance

Black Alliance for Peace (BAP)

United National Antiwar Coalition (UNAC)

International Action Center (IAC)

Sanctions Kill!

Frente Unido América Latina Berlin



Programm:

Moderator: Bahman Azad, Exekutivsekretär des US-Friedensrates

Sprecher:

Carlos Ron , Vizeminister für auswärtige Angelegenheiten, Bolivarische Republik Venezuela

Gabriel Aguirre, Generalsekretär, COSI, Venezuela

Ajamu Baraka, Nationaler Organisator, Black Alliance for Peace

Margaret Flowers, Direktorin, Popular Resistance

Miguel Figueroa, Präsident, Canadian Peace Congress

Monisha Rios, Koordinatorin für internationale Angelegenheiten, VAMOS Puerto Rico

Vijay Prashad, Exekutivdirektor, Tricontinental: Institut für Sozialforschung

Gefolgt von. Diskussion

Hier registrieren:

bit.ly/VZvotes

