Russland schickte Syrien COVID-19 Test Kits, Medikamente

Russland schickte COVID-19-Testkits und -Medikamente im Rahmen einer humanitären Hilfsaktion nach Syrien, sagte Michail Mizintsev, das russisch-syrische Koordinierungshauptquartier für die Rückkehr von Geflüchteten.

„Mehr als 78 Tonnen humanitäre Fracht, einschließlich Testsysteme und Medikamente zur Bekämpfung von COVID-19, wurden aus Russland geliefert“, sagte Mizintsev auf der Internationalen Konferenz über die Rückkehr von Flüchtlingen in Damaskus.

Mizintsev sprach über die Ergebnisse der Aktivitäten seiner Organisation zur Erleichterung der Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat.

Die Konferenz in Damaskus zielt darauf ab, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu erörtern und einem internationalen Publikum Informationen über den Prozess zu vermitteln.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related