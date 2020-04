19. April – Weltaktionstag in Solidarität mit Venezuela #NoMasBloqueo

Kontext:Derzeit werden gleichzeitig heftige globale Kämpfe geführt, um die strategischen Ressourcen der Welt, neue Märkte, Handelswege, verfügbare Arbeitskräfte und wissenschaftlich-technische Fortschritte zu kontrollieren. Ziel ist es, die Führung im sichentwickelnden interimperialistischen Wettbewerb zu übernehmen.Parallel zu diesem Wettbewerb, der an sich das Verhalten der internationalen Streitkräfte bestimmt, steht zum ersten Mal seit langer Zeit auch die Menschheit vor dem Ausbruch einer Pandemie. Diese Pandemie trifft Länder besonders hart, in denen das kapitalistische System unter der Leitung neoliberaler Regierungen nur die Wirtschaft retten und die Gesundheit der Monopole schützen will.Diese neue Situation hat bereits jetzt gezeigt, was in Bezug auf die harten Folgen für die Weltwirtschaft zu erwarten ist, die sich in einer Verschlechterung der materiellen Lebensbedingungen für die Völker der Welt niederschlagen werden. Nach dem jüngsten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird ein Rückgang des globalen Wachstums um mehr als 100% erwartet. Sollte dies der Fall sein, wird dies sicherstellen, dass die Spannungen nur zwischen den Zentralmächten im Wettbewerb entstehen, um zu verhindern, dass ihre Volkswirtschaften weiter zurückgehen.

Diese Konfrontationen sind bereits im Zusammenhang mit dem Streit um Kredite internationaler Finanzorganisationen zu sehen. Mit dem Ziel, das Überleben großer multinationaler Unternehmen zu sichern, haben Piraterie und Banditentum immer wieder die Versorgung mit Grundversorgung zur Bewältigung des Gesundheitsnotfalls sichergestellt. Diese Tatsachen zeigen die Barbarei, zu der wir verurteilt sein würden, wenn wir uns nicht auf die Überwindung der gegenwärtigen Weltordnung konzentrieren würden.

Es ist möglich, dass die Menschheit direkt vor dem Beginn einer neuen globalen militärischen Konfrontation steht, mit der hohen Wahrscheinlchkeit, dass dabei Atomwaffen zum Einsatz kommen. Diese Waffen haben zerstörerische Fähigkeiten, die das Leben an sich bedrohen, genau wie vor 75 Jahren zum Ende des Zweiten Großen Imperialistischen Krieges im Jahr 1945.

Wir, die fortschrittlichen Kräfte und Verteidiger des Friedens, bestehen weiterhin darauf, dass der US-Imperialismus tatsächlich der Hauptförderer von Kriegen ist, eine Realität, die heute klarer ist als je zuvor.

Venezuela befindet sich im Zentrum dieser Spannungen. Seine enormen Ressourcen machen es zu einem Teil der strategischen Ziele imperialistischer Kräfte. Unsere Energiereserven, Mineralien, Wasser und Biodiversität stellen einen immensen Reichtum an Ressourcen dar. Wenn dies alles in der Hände von Monopolen fallen würde, wäre für diese sichergestellt, dass zukünftige systematische Krisen unter besseren materiellen Bedingungen bewältigt werden könnten.

Die imperialistischen Kräfte in den USA und in Europa haben zusammen mit ihren Verbündeten in ihrer Aggression gegen Venezuela nicht nachgelassen. Ihre Einmischung ist weiterhin in allen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sogar militärischen Bereichen evident und ist Teil einer allgemeinen und anhaltenden Offensive, die die Voraussetzungen für die Destabilisierung des bolivarischen Prozesses und die Einführung einer sich unterwerfenden Regierung schaffen soll, die zugunsten der US-Interessen arbeiten soll und die bei der Ausbeutung der Ressourcen unserer Nation helfen soll.

Vor einigen Tagen wurde vom US-Außenministerium ein Dokument mit dem Namen „Rahmen für einen demokratischen Übergang in Venezuela” veröffentlicht. Der Inhalt dieses Dokuments impliziert die bedingungslose Kapitulation der rechtmäßig gewählten Regierung in Venezuela und die Bildung eines Übergangsrates. Das Dokument

fordert unsere Streitkräfte außerdem dazu auf, gegen die Verfassung zu verstoßen und eine neue Koalitionsregierung mit proimperialistischen Kräften zu bilden.

Zuvor und im Rahmen der gegen das Land gerichteten Aktionen beschuldigte der US-Generalstaatsanwalt am 26. März als Sprecher des Justizministeriums den Präsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro, sowie andere hochrangige Regierungen Beamte des illegalen Drogenhandels. Diese Anschuldigungen sind ein klares Beispiel für Einmischung, Verletzung des Völkerrechts, Zugleich ignorieren sie die Souveränität und sind eine Missachtung des unveräußerlichen Selbstbestimmungsrechts der Menschen.

Es wurden Belohnungen für die Festnahme dieser Beamten oder für Informationen geboten, die zu ihrer Festnahme führen könnten. Wir prangern an, dass dieser Akt der Provokation darauf abzielt, einen Vorwand für eine Aktion unter falscher Flagge zu schaffen und ein Dossier zu unterstützen, das eine Intervention legitimiert.

Mit diesem Argument wurden die militärischen Positionen der USA auf dem Kontinent gestärkt. Die Präsenz der Vierten US-Flotte und des Südkommandos der USA in der Nähe

der Hoheitsgewässer Venezuelas zielt darauf ab, eine Seeblockade zu festigen, die es unserem Land unmöglich macht, Öl zu verkaufen oder Lebensmittel, Medikamente, Rohstoffe und Vorräte zu importieren, die heute zur Bekämpfung des COVID-19 Notfalls erforderlich sind.

Dies ist auch das Ziel der zunehmenden Verschärfung der Blockade gegen Venezuela durch die Ausweitung einseitiger Zwangsmaßnahmen (Sanktionen), die bereits zu Verlusten von 12 Milliarden US-Dollar für das Land geführt haben und die Wirtschaft ersticken, den Produktionsapparat erwürgen und seine Handlungsfähigkeit einschränken sollen. Diese Politik ist repräsentativ in der Praxis de fortgesetzten und systematischen Völkermords durch die Länder, die diese Maßnahmen gegen Venezuela verhängen und unterstützen.

Angesichts dieser Situation fordern wir die demokratischen, fortschrittlichen, antiimperialistischen und friedliebenden Kräfte auf, sich uns am 19. April beim Welttag der Solidarität mit Venezuela anzuschließen. Um gemeinsam imperialistische Aggressionen und Drohungen abzulehnen, Einmischung und erpresserische Forderungen anzuprangern und die Beendigung der Blockade gegen unser Land und die Verteidigung unseres Rechts auf Frieden und unserer nationalen Souveränität zu fordern.

Vorgeschlagener Aktionsplan

1. Geben Sie globale Erklärungen ab, in denen Sie den Krieg gegen Venezuela ablehnen, ein Ende der Blockade fordern und die größte Solidarität einfordern, die von allen

Kräften unterzeichnet wurde, die diese Initiative begleiten.

2. Vorbereitung von Plakaten mit dem zentralen Slogan: Einheit des Volkes zur Verteidigung des Friedens

3. Vorbereitung von kurzen Videos von nicht mehr als 3 Minuten in Solidarität mit Venezuela.

4. Erstellung digitaler Pressemitteilungen.

5. Social Media Offensive: * Twitter; Facebook; Instagram; Youtube.

 2 Twitter-Kampagnen mit dem Hashtag #NoMasBloqueo

 Erwähnen Sie @realDonaldTrump und fordern Sie ihn auf, den Krieg gegen

Venezuela zu beenden .

 Erwähnen Sie @Elliott_Abrams , der die kriminellen einseitigen Zwangsmaßnahmen

gegen Venezuela anprangert.

Ab 16 Uhr (Venezuela) d.h. um 22 Uhr deutscher Zeit am Sonntag @realDonaldTrump und ab 20 Uhr (Venezuela) ab 2 Uhr (deutscher Zeit) am Montag @Elliott_Abrams.

6. Ausstrahlung von 3 Videokonferenzen zu den folgenden Themen:  Der imperialistische Krieg gegen Venezuela bedroht den Weltfrieden.  Einseitig Zwangsmaßnahmen, Massenvernichtungswaffe.  Lateinamerika als Friedenszone.

7. Teilnahme in den Medien online