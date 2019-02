In den vergangenen 3 Jahren töteten sich mehr deutsche Soldaten von eigener Hand als im gesamten Zeitraum des Afghanistan-Einsatzes bei Gefechten, durch Anschläge und andere Kampfhandlungen starben. Die traumatisierten Bundeswehrsoldaten sind leidende Teilnehmer einer schweren kollektiven Verirrung… https://www.german-foreign-policy.com/textversion-kolumnen/no-3-februar-maerz-2019/

