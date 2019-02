Internationaler Appell: Unterstützung für Dialog und Frieden in Venezuela

http://dialogoypazparavenezuela.org/

Wir, als Parlamentarier und Parlamentarier der Region, Wissenschaftler, Persönlichkeiten und politische Führer der Welt, möchten unsere Unterstützung zum Ausdruck bringen für die von den Regierungen von Uruguay und Mexiko vorgeschlagene Initiative zur Aufnahme eines Friedensdialogs in Venezuela. Zudem möchten wir diesem Vorschlag die folgenden Überlegungen hinzufügen, mit dem Ziel, eine mögliche militärische Intervention von außen, hier auf unserem Kontinent zu vermeiden und zu verurteilen:

Wir sind besorgt, dass Frieden, Stabilität, Zusammenarbeit und Integration in unserer Region durch Drohungen und Einmischung von außen in das politische Leben Venezuelas stark gefährdet werden. Als Parlamentarier und Parlamentarier ignorieren wir die existierenden Schwierigkeiten nicht.

Während einige Akteure auf Krieg und Intervention setzen, drängen andere Regierungen mit großem Aufwand auf den Dialog und die Verhandlung als legitime Wege des Völkerrechts, um Konflikte zu lösen.

Von unseren jeweiligen Räumen und Rollen aus begleiten und bekennen wir uns zu den Initiativen des Dialogs und der politischen Verhandlungen, die auf Frieden in der Region und der Welt abzielen, und wir unterstützen die Verwirklichung des nächsten Venezuela-Gipfeltreffens in Montevideo. Wir schlagen vor, diese Initiative in unserer Rolle als demokratische Vertreter auf der Grundlage von gutem Willen und politischem Dialog bei der Suche nach Frieden zu begleiten und zu überwachen.

