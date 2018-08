Explosive neue Doku von Filmemacherin Gaby Weber: Wie #Monsanto seine Risiken auf #Bayer abwälzte / Geheimgehaltener Fusionsvertrag jetzt online

Gaby Weber schreibt in einer e-mail:

Hallo an Alle,

ich habe gerade meinen neuen Film (21 Minuten) bei Youtube hochgeladen:

Weiter schreibt sie:

Es geht darum, wie Monsanto seine Risiken auf Bayer abgewälzt hat. Ihr habt sicher von dem am Samstag veröffentlichten Urteil aus San Francisco gehört, wo Monsanto – also jetzt Bayer – zu einem dreistelligen Millionenbetrag verurteilt wurde, weil es nicht ausreichend über die Gefährlichkeit seines Pestizids Glyphosat hingewiesen hat. Auf Bayer kommt damit eine Prozesslawine nicht nur in den USA zu, aber dort ist es am teuersten. Es geht in diesem Film nicht um die Umweltfragen – dazu habe ich ja einen 75-Minüter über Monsanto in Argentinien gemacht – sondern um die Haftungsrisiken, die nunmehr Bayer zu 100 Prozent übernommen hat. Dahinter steckt der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock. Den Fusionsvertrag hält Bayer geheim, ich habe ihn aber aus anderer Quelle besorgt und im Film verwertet. Außerdem habe ich ihn auf meine homepage gestellt, wo ihr ihn komplett runterladen und studieren könnt: http://www.gabyweber.com/dwnld/Fusionsvertrag.pdf

Ich wäre euch für Verbreitung dankbar!

Ansonsten hatte Fefe einen Spendenaufruf für meine Prozesse veröffentlicht und trotz Urlaubszeit ist ausreichend zusammen gekommen – ausschließlich für die Prozesse. Allen die gespendet haben, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe auch gleich noch gegen das Kanzleramt einen neuen eröffnet, diesmal nach Presserecht. Ich halte euch wie immer über die Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße

Gaby Weber

Hier ihre neue Doku:

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge