Unterstützung des Aufrufs „Empört Euch – Zensur zurückweisen“ – Babylon Veranstaltung mit Ken Jebsen

Ich unterstütze den Aufruf „Empört Euch – Zensur zurückweisen“ ausdrücklich.

Coop Antikriegscafe Berlin, H. Bücker

Folgendes möchte ich anmerken:

Berlins Kultursenator Lederer versucht sich mit diesem Versuch der Zensur an die Spitze einer Gruppe von Linken zu drängen, die Schwierigkeiten mit alternativen Medienplattformen und mit Ken Jebsen haben. Wie konnte es dazu kommen?

Fakt ist, Ken Jebsen wirkt auf viele Linke, besonders in seinen Brandreden, tendenziell anti-links, und er hat sich auch immer wieder gegen das Wählen etablierter Parteien ausgesprochen, die Linkspartei eingeschlossen und bezeichnet auch linke Politiker nicht selten pauschal als korrupt.

Neben vielen sehr interessanten Diskussionen und Gesprächspartnern bei Ken Jebsen kann man leider auch eine zunehmende Öffnung gegenüber NuoViso TV nicht übersehen und zur Veranstaltung im Babylon war auch die Bandbreite eingeladen, die wiederum NuoViso TV und Querdenken TV unterstützt.

Bei NuovisoTV wird z.B. Reiner Braun interviewt, einer der Mitorganisatoren der Ramstein-Kampagne. Daneben gibt es dann zahlreiche Esoterik-Sendungen und z.B. auch SchrangTV. Der Journalist Heiko Schrang vertritt den antikommunistischen Chinakurs der Falun Gong Sekte, die China zig-tausende systematische Organentnahmen und Folterungen von Gefangenen unterstellt. Schrang veröffentlicht Artikel auf der Anti-China Plattform Epoch Times, die in zahlreichen Ländern publiziert. Schrang interviewt Vertreter der Falun Gong Sekte und die Mitbegründerin der Epoch Times in Deutschland. Auch Beiträge von Ken Jebsen werden bei Epoch Times veröffentlicht, gekenntzeichnet als vom Gastautor Ken Jebsen verfasst.

Prof. Dr. Michael Vogt, der ebenfalls bei Nuoviso auftritt, hat noch im vergangenen Winter zu seinem bei NuoViso beworbenen „Querdenken- Kongress“ u.a. Jürgen Elsässer und Daniele Ganser eingeladen. Auf der Webseite von Michael Vogt findet man als Medienpartner Compact TV, den Medienkanal von Jürgen Elsässer. Eine Nähe zur AFD ist manchmal nicht zu verkennen. Verlinkte Videokanäle geben fremdenfeindlichen Stimmen Raum.

Frank Höfer, verantwortlich für NuoViso TV, hat bis vor nicht allzu langer Zeit Elsässer und dessen Compact Magazin massiv unterstützt, nahm kürzlich zusammen mit einem Vertreter der Theorie, die Erde sei eine Scheibe, an einer Diskussionsrunde teil, in der es um die bessere Vernetzung alternativer Medien ging. Einer der Teilnehmer schlug in dem Video vor, endlich doch auch mal den Holocaust zu thematisieren. Ein Ausrutscher könnte man meinen, aber redet man mit solchen Leuten?

Auch beim vielbesuchten und alljährlichen stattfindenden Schweizer Anti-Zensur Kongress, organisiert vom Laienprediger Ivo Sasek, argumentierte eine Rechtsanwältin des Holocaustleugners Horst Mahler in einen Vortrag, man solle den Holocaust in Frage stellen. Jürgen Elsässer, Frank Höfer von NuoViso TV, die Bandbreite, Daniele Ganser, Prof. Dr. Michael Vogt u.a.m. traten ebenfalls bei diesem Kongress auf.

Zur Zeit wird eine Veranstaltung zu alternativen Heilmethoden auf der Webseite von NuoViso TV beworben. Einer der eingeladenen Gäste ist Ivo Sasek, von der o.g. AZK, Anti-Zensur Kongress. Veranstalter ist der Jim Humble Verlag, benannt nach „Bishop James V. Humble“ ein selbst ernannter Wunderheiler und Autor aus den USA. Robert Stein von NuoViso moderiert.

Es muss endlich offen diskutiert werden, warum einige der Info-Plattformen neben den wichtigsten friedenspolitischen Themen gleichzeitig derart abstruse Inhalte verbreiten und Personen zu Wort kommen lassen, die erheblich dem rechten Spektrum zuneigen, oder warum offen anti-chinesische Ressentiments verbreitet werden. Linke Positionen werden häufig abgelehnt und sogar bisweilen als tendenziell faschistoid bezeichnet. Rechtsradikale und Neonazis bisweilen als fast ausschließlich vom Verfassungsschutz gesteuerte Gruppen charakterisiert. Welche Motive sind hier denkbar?

Könnte es hilfreich sein öffentliche Diskussionsrunden zu schaffen, um diese Widersprüche und Fragen kontrovers zu diskutieren?

Viele, wie die Tageszeitung junge Welt und andere traditionell linke Medien, Organisationen und Aktive finden sich mit den Standpunkten und Vernetzungen jenseits aller „roter Linien“ nicht zurecht und werden so zu Gegnern einer an den Rändern tatsächlich rechtsoffenen Bewegung. Viele Unterstützer der „neuen Friedensbewegung“ wirken auf sie befremdlich. Es wäre aber vielleicht möglich in einer offenen und kontroversen Diskussion Kritikpunkte anzugehen und vielleicht auch auszuräumen, indem man man bestimmte Grenzen definiert.

Was Selbstkritik und veränderte Standpunkte angeht, so war Jürgen Elsässer vor Jahren noch Autor für das Neue Deutschland und die junge Welt. Tobias Pflüger, einer der prominentesten Kritiker der „Querfront“ hat damals ein Interview bei Michael Vogt gegeben. 2004 habe ich in einer Galerie im Kunsthaus Tacheles Jürgen Elsässer als Referenten zum Thema Jugoslawien eingeladen. Die Bandbreite ist 2009 auf unserem mit Freunden organisierten Musik-Festival aufgetreten. Antisemitische Standpunkte hat die Bandbreite aber niemals vertreten, was übrigens auch für Ken Jebsen gilt.

Zensur lehne ich ab, ich versuche mich umfassend in alle Richtungen zu informieren, ziehe aber inzwischen Grenzen bei der Verbreitung von Informationen. Gleichzeitig wende ich mich gegen eine allzu allgemeine Verurteilung derjenigen Stimmen, die sich nicht vorbehaltlos mit allen „alternativen“ Medien solidarisieren wollen. Man sollte nicht alle Kritiker der sogenannten „Neuen Friedensbewegung“ in die Lederer-Schublade stecken oder sie pauschal als Kriegstreibern nahestehend bezeichnen. Fragen, Zweifel und Kritik sollte es geben dürfen und es muss offen diskutiert werden.

Die Friedensbewegung sollte sich neu sortieren und rote Linien ziehen.

Ich distanziere mich ausdrücklich von den Netzwerken um NuoViso, Querdenken TV und Compact und empfehle als Informationsquellen die Nachdenkseiten, Hintergrund, junge Welt, Russland TV, Telepolis, China Heute, Irans Pars News, Rubikon, Sputniknews, AG Friedensforschung, Amerika21, RT Deutsch, WeltnetzTV, Fefes Blog, Ossietzky u.a.m.

Russische Nachrichtenportale empfehle ich deshalb, weil Antifaschismus und Antirassimus heute Solidarität mit Russland voraussetzen. Linke und progressive Kräfte müssen sich jetzt gegen den drohenden Rechtsruck stellen, und gleichzeitig schützend vor Minderheiten, vor Geflüchtete und auch vor die Russen. Denn wir sind mit Russophobie, mit stark zu Rassismus tendierender Russenfeindlichkeit konfrontiert.

Fakt ist, dass sich sowohl Russland als auch China solidarisch erklären mit Syrien, Venezuela, Kuba, Bolivien, Ecuador. Auch die Bündnisse der Blockfreien, die G77, ALBA, Celac und die BRICS stehen ein für eine Politik der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder.

Was Verschwörungstheorien angeht, so hat auch Russland wiederholt über den 11. September als ein wesentliches Element der westlichen Kriegspropaganda berichtet, als Auslöser des seitdem andauernden Krieges gegen den Terror. Die Kriege gegen Afghanistan, den Irak und den Yemen, Regimechange-Kriege durch westlich unterstützte Terrorsöldner in Libyen und aktuell in Syrien, NATO-Truppen an der Grenze zu Russland, durch einen Putsch an die Macht gekommene Rechte in der Ukraine, die Einkreisung Russlands und Chinas, all dies sind keine Verschwörungstheorien sondern Tatsachen.

Dass so wenige linke und fortschrittliche Kräfte den Mut haben diese wichtigen Themen aufzugreifen und zu diskutieren, hat entscheidend zur Tatsache beigetragen, dass rechtsoffene Kräfte und Rechte diese Themen zu großen Teilen für sich beanspruchen konnten. Netzwerke wie NuoViso TV, Querdenken TV und Elsässers Compact haben diesen Trend noch bestärkt. Die Themen können so in den Medien allzu leicht diskreditiert und einigermassen glaubhaft in die rechte Ecke gestellt werden. Leider übernehmen auch viele in der deutschen Linken diesselben Argumente.

LINKS:

Aufruf „Empört Euch – Zensur zurückweisen“

http://bit.ly/2jN5OAm

Unterstützung, Kommentare, Kritik

http://bit.ly/2zZcG4t

Jun 27, 2017

„Die Friedensbewegung definiert sich gerade neu“ – Reiner Braun im Gespräch mit Norbert Fleischer

http://bit.ly/2mQUcgR

Jul 26, 2017

Die Mitbegründerin der Epoch Times Deutschland Renate Lilge-Stodieck im Interview mit Heiko Schrang

http://bit.ly/2AmRgyM

Die Manipulation der Massenmedien

Eine Podiumsdiskussion mit Rico Albrecht, Daniele Ganser, Michael Friedrich Vogt, Wojna und Thomas Cassan: zum Thema „Manipulation der

Massenmedien“ in Lustenau.

http://bit.ly/2B2MwKD

Flache-Erde Theorie / NuoViso / Holocaust / Schuldkomplex / zukünftiger Zusammenarbeit

http://bit.ly/2zVRUT8

Toni Mahoni / NuoViso & Holocaust

http://bit.ly/2yMZlsL

AZK Konferenz – Holocaust Sylvia Stolz

http://bit.ly/2jKwZMd

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge