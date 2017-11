The recently released batch of files related to the Kennedy assassination includes a curious document revealing secret plans by the US government to purchase or build Soviet aircraft for the purpose of staging false flag attacks on the US or its allies, thus giving Washington the pretext it needed to go to war with Moscow or its allies.

https://sputniknews.com/military/201711201059270960-us-false-flags-using-soviet-planes-document/

