Berlin: Protest gegen den gewaltsamen und feigen Putsch gegen

die gewählte Regierung des plurinationalen Staates unter

Evo Morales

Schluß mit der Gewalt

Solidarität mit dem fortschrittlichen Bolivien

Für Freiheit und Leben von Evo Morales Ayma und allen

Mitgliedern seiner Regierung

Versammlungsort/Aufzugsstrecke Gegenüber der Botschaft Boliviens

Wichmannstraße 6

10787 Berlin

Datum 13.11.2019

Beginn (Uhrzeit) 14:45

Ende (Uhrzeit) 18:00

Anmelder: Anti-NATO-Gruppe Berlin Brandenburg

