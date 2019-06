Polizei rebelliert – Honduras: Beamte schließen sich Protesten gegen Staatschef Hernández an. Der zieht Militär um seinen Amtssitz zusammen (junge Welt)

Für den rechten Präsidenten von Honduras wird es eng. Am Mittwoch abend (Ortszeit) kam es im ganzen Land zu spontanen Massenprotesten. In der Hauptstadt Tegucigalpa besetzten Demonstranten die Hauptverkehrsstraßen. Geschäfte wurden geplündert und Gebäude in Brand gesetzt. Auch aus anderen Landesteilen meldeten die honduranischen Medien spontane Demonstrationen. Die Rufe nach einem Rücktritt von Staatschef Juan Orlando Hernández werden immer lauter. Dieser befahl derweil dem Militär, den Präsidentenpalast zu schützen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/357203.proteste-in-honduras-polizei-rebelliert.html

