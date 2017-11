Busskulptur *“Monument“* des syrischen Syrische Oppositionskunst direkt vor dem Brandenburger Tor – im Rahmen des Berliner Herbst Salons im Maxim Gorki Theater

Unter der Überschrift „*Desintegriert Euch!“ *findet dieses Jahr wider der

Berliner Herbst Salon im Maxim Gorki Theater statt.

Zu diesem Anlass wird die Busskulptur *“Monument“* vor dem

Brandenburger Tor ausgestellt

Die Eröffnung des Berliner Herbst Salon beginnt am Samstag, den 11.11. um 16.30 vor den Bussen am Brandenburger Tor.

Danach geht es gemeinsam zu den Ausstellungsräumen im Maxim Gorki Theater,

Palais am Festungsgraben und erstmals im Kronprinzenpalais.

Am 17.11. um 18 Uhr findet dann ein Künstlergespräch statt.

Link zum Programm rundum den Herbst Salon:

http://www.berliner-herbstsalon.de/

Siehe auch:

Kriegspropaganda: Ganz großes Anti-Assad Theater in Berlin

https://cooptv.wordpress.com/2017/10/04/kriegspropaganda-anti-assad-theater-in-berlin/

