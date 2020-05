Venezuela: Eindringen kolumbianischer Terroristen an der Küste des Bundesstaates La Guaira erfolgreich vereitelt.

In den frühen Morgenstunden wurde ein Terroranschlag von FANB & FAES abgefangen. Eine Gruppe terroristischer Söldner versuchte eine Invasion mit Schnellbooten an der Küste von La Guaira in Venezuela. Ihr Ziel war es, Führer der Bolivarischen Revolution zu ermorden und einen Putsch durchzuführen.

Venezuela: Mercenary attack foiled this morning in La Guaira – 8 terrorists killed including Captain Robert Colina alias "Pantera," 2 mercenaries captured

– seized: 10 rifles, 6 trucks, a speedboat, satellite phones, ammunition

– @dcabellor: One detained is DEA agent pic.twitter.com/HT68ej1WqU — Camila (@camilateleSUR) May 3, 2020

Im Morgengrauen des 3. Mai versuchten Söldner, eine Invasion auf dem Seeweg durchzuführen, erklärte der Innenminister Nestor Reverol auf einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen. Dank der rechtzeitigen und wirksamen Aktion der nationalen Streitkräfte und der Polizei wurden einige der Terroristen getötet und andere verhaftet. er betonte.

Er betonte auch, dass die Operation noch andauere, so dass Einzelheiten später bekannt gegeben würden und weitere Verhaftungen nicht ausgeschlossen seien, da eine gründliche Suche durchgeführt werde, zu Land, Meer und Luft.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related