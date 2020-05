US-Friedensrat: Webinar der „Sanctions Kill Coalition“ am 9. Mai 2020

Venezuela – Carlos J. Ron Martinez, Vize-Außenminister



Syrien – Dr. Bashar Ja’afari, syrischer Botschafter bei den Vereinten Nationen



Nicaragua – Francisco O Campbell, nicaraguanischer Botschafter in den USA



Kuba – Ana Silvia Rodriguez Abascal, Verantwortliche der kubanischen Mission bei den Vereinten Nationen

Simbabwe – Dr. Frank Guni, Verwaltungssekretär der ZANU-PF in Nordamerika

Die USA haben gegen 39 Länder Wirtschaftssanktionen verhängt. In vielen Fällen wird den Ländern dadurch der Zugang zu Medikamenten und medizinischen Geräten sowie den Zugang zu den Weltmärkten für Lebensmittel und andere Notwendigkeiten. verwehrt. Während der Coronavirus-Krise haben die USA, die selbst mit der weltweit höchsten Todeszahl im eigenen Land zu kämpfen haben, die Sanktionen gegen Länder wie den Iran und Venezuela verschärft und versuchen, die COVID-19 Krise militärisch zu nutzen, um Regierungen zu stürzen, die nicht den Diktaten von Washington und der Wall Street folgen .

Die UNO hat dazu aufgefordert, die Sanktionen während dieser Krise zu lockern, aber die USA haben genau das Gegenteil getan. Viele US-Verbündete haben mit den USA gebrochen und medizinische Hilfe in einige dieser Länder geschickt. Jetzt ist eine wichtige Zeit für die Menschen in den USA, sich entschieden gegen diese Sanktionen auszusprechen, die eigentlich eine Kriegsführung, nur in einer anderen Form sind.

