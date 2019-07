Liebe Freunde, AKK marschiert stramm in die falsche Richtung. Statt mehr Geld zu fordern, sollte sie den Rüstungshaushalt verantwortungsbewusster einsetzen. Die Bundeswehr ist zur Verteidigung Deutschlands da. Nicht zur Durchsetzung amerikanischer Interessen. Euer JT

