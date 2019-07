Fünf Jahre nach MH17-Absturz: Malaysischer Regierungschef kritisiert JIT und Verurteilung Russlands (RT Deutsch)

Fünf Jahre nach dem Abschuss des Flugs MH17 über der Ostukraine dauern die Ermittlungen weiter an. Der malaysische Regierungschef Mahathir bin Mohamad übte Kritik am Gemeinsamen Ermittlungsteam (JIT) und sagte, das Ziel sei gewesen, es den Russen zuzuschieben.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/90326-fuenf-jahre-nach-mh17-absturz-kritik-malaysia-jit/

