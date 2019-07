MH17: Nach dem Abschuss (Heise.de)

Auszug aus dem Buch von Kees van der Pijl: „Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und der neue Kalte Krieg“, das im August 2018 im PapyRossa Verlag erschienen ist (Amazon). Auf der Basis bisher unveröffentlichter Dokumente der niederländischen Regierung und gehackter E-Mails des damaligen NATO-Kommandeurs General Philip Breedlove trägt das Buch aussagekräftige Indizien zusammen. Kees van der Pijl ist emeritierter Professor der University of Sussex/Großbritannien. Umfassende Studien über transnationale Klassen und globale politische Ökonomie.

Hier: https://www.heise.de/tp/features/MH17-Nach-dem-Abschuss-4470115.html

