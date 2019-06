Warum bleibt die NSU-Akte 120 Jahre unter Verschluss?

Der Grund für die 120 Jahre kann man durchaus erahnen.

Was muss wohl eine so lange Zeit verheimlicht werden außer dem Umstand das der NSU und die gesamte militante Naziszene ohne den Verfassungsschutz nie existiert hätte?

