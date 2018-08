UN-Friedenssoldaten kehren auf Golanhöhen zurück 

https://de.sputniknews.com/panorama/20180830322148786-un-soldaten-golanhoehen-rueckkehr/

30.08.2018

Das UN-Kontingent ist fast vollzählig auf die Golanhöhen zurückgekehrt, wie der stellvertretende Außenminister Russlands Michail Bogdanow am Donnerstag erklärte.Er erinnerte daran, dass alle interessierten Parteien, einschließlich der USA, zuvor „eine sehr konstruktive Einigung“ erzielt hätten, laut der die syrischen Truppen „diese Gebiete im Süden Syriens kontrollieren sollen, und gerade das ist passiert“. „Dies hat es den Uno-Kräften ermöglicht, mit fast vollständiger Anzahl zurückzukehren (auf die Golanhöhen – Anm. d. Red.). Es war ein großer Erfolg“, so Bogdanow abschließend.

