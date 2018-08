Appell zur Unterstützung der Sammlungsbewegung #Aufstehen im Sinne der Idee einer auf Frieden basierenden multipolaren Weltordnung

Als eine Gruppe von Unterzeichnern der Erklärung „Multipolare Welt gegen Krieg“ unterstützen wir die Sammlungsbewegung „#Aufstehen“. Wir verstehen „#Aufstehen“ ganz im Sinne der Idee einer auf Frieden basierenden multipolaren Weltordnung – als ein Projekt, um progressive Kräfte in Deutschland, in Europa und international zu vernetzen.

Wörtlich heißt es auf der Webseite der #Aufstehen-Initiative:

„Wir streiten für …. einen Sozialstaat, der vor Abstieg schützt….

gerechte Steuern statt Politik für Super-Reiche, Banken und Konzerne,

den Erhalt des bedrohten Planeten,

den Schutz von Wasser, Luft, Böden, Tieren und Artenvielfalt,

für Abrüstung, echte Friedensdiplomatie und Entspannungspolitik und

gegen

Stellvertreterkriege, Waffenexporte,

die Ausplünderung der benachteiligten Länder, die die eigentlichen Fluchtursachen sind.

Wir stehen auf gegen Fremdenhass – für echte Demokratie ohne Übermacht der Banken, Konzerne!“

Folgende Grundsätze sind ebenfalls sehr wichtig, hier wörtlich zitiert von der „Aufstehen“-Webseite: „Wir können unser Schicksal selbst in die Hand nehmen – auch in Deutschland: Dies zeigen Bewegungen um Bernie Sanders (USA), Jeremy Corbyn (Großbritannien), aber auch die neuen sozialen Bewegungen in Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland… Gemeinsam sind wir stark!“

Wir wollen diese Bemühungen weltweit unterstützen. Als eine Gruppe von Unterzeichnern des Appells „Multipolare Welt gegen den Krieg“ unterstreichen wir die Dringlichkeit dieser Bestrebungen aktuell für die Menschen im Nahen Osten, in Syrien, Palästina, Jemen und Afghanistan. Wir unterstützen diese Forderungen vor dem Hintergrund des massiven Erstarkens der neoliberalen Rechten weltweit und insbesondere in Lateinamerika an den Brennpunkten wie Venezuela, Brasilien, Ecuador und Nicaragua. Wir müssen in Korea und in der gesamten Region unbedingt eine Entspannungspolitik stärken. Die aggressive Politik der NATO-Länder und -Partner gegen Russland, China und ihre befreundeten Staaten muss beendet werden.

Jeder kann diesen Aufruf unterzeichnen.

Dazu bitte das E-Mail-Formular auf der Webseite benutzen

oder die Angaben direkt senden an email@hbuecker.net

