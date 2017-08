Veranstaltung Berlin, Do 3.8. Coop Antikriegscafe: NEUE DEBATTE – Lösungsstrategien für das taumelnde Europa und die von Krisen geschüttelte Welt – G20 Proteste

Donnerstag, den 3. August 2017

Beginn 19.30 Uhr



Veranstaltung der Medienplattform NEUE DEBATTE

Lesung und Debatte über Lösungsstrategien für das taumelnde Europa

und die von Krisen geschüttelte Welt.

In Berlin setzt die Medienplattform NEUE DEBATTE am Donnerstag, dem 3. August 2017 (Beginn 19.30 Uhr), im COOP Anti-War Café seine Veranstaltungsreihe mit einer Lesung und Debatte über die Krisen in der Welt und das taumelnde Europa sowie Ansätze zur Problemlösung fort.

Vortrag und Diskussion mit dem Historiker Reinhard Paulsen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine kontroverse Diskussion

um die Proteste gegen den G20 Gipfel in Hamburg.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf zwei Artikel, die auf der Seite der Medienplattform NEUE DEBATTE veröffentlicht wurden und in denen die unterschiedlichen Standpunkte zu den Protesten gegen den G20 Gipfel zum Ausdruck kommen. Für was stehen die Mitgliedsstaaten der G20? Was bedeutet das vieldiskutierte Konzept einer multipolaren Weltordnung?

Wieso dieser Angriff auf die G20-Protestbewegung? – von Reinhard Paulsen

https://neue-debatte.com/2017/07/18/wieso-dieser-angriff-auf-die-g20-protestbewegung

und

Wieso dieser Hass auf die G20? – von Andreas Wehr

https://neue-debatte.com/2017/07/15/wieso-dieser-hass-auf-die-g20

In diesem Zusammenhang hier auch ein Hinweis auf die

Erklärung „Multipolare Welt gegen Krieg„,

die vom Coop Antikriegscafe Anfang 2016 veröffentlicht wurde.

3. August 2017

Beginn 19.30 Uhr

COOP Anti-War Café Berlin

Eintritt frei/Hutspende

Rochstr. 3

10178 Berlin

U-Bahn Weinmeisterstr/Alexanderplatz

S-Bahn Hackescher Markt/Alexanderplatz

Seite der Veranstaltung:

https://neue-debatte.com/2017/06/10/lesung-und-debatte-in-berlin-europa-taumelt-was-ist-zu-tun/

