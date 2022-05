Gedenken an das Massaker in Odessa 2014 – Berlin 2. Mai 2022 (VIDEOS)

Berlin: Massaker Remember Odessa 2014, Rede Ingrid Koschmieder, Berliner Friedenker am 2. Mai 2022

https://youtu.be/-T5H1HMU764

Berlin: Massaker Remember Odessa 2014, Rede Liane Kilinc, Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V. 2.5.

https://youtu.be/cup-4mvnZ6E

Berlin: Mahnwache Remember Odessa 2014, Heinrich Bücker, Coop Antiwar Cafe, 2. Mai 2022

https://youtu.be/3RCMlED27Pw

Berlin: Mahnwache Remember Odessa Massaker 2014, Cornelia, Mütter gegen den Krieg, 2. Mai 2022

https://youtu.be/iVZFE7mh3AQ

Mahnwache Remember Odessa 2014, Deutschland ist (offiziell) bereits Kriegspartei, H. Bücker, Coop Antiwar Cafe

https://youtu.be/koEo62k3P68

Bilder:

https://cutt.ly/iGFR5r2

