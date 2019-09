Die Künstlerin Bärbel Brede thematisiert mit ihrem neusten Bild die Aggressionen gegen Venezuela: „Saqueadores-Plünderer.  Wir wollen Euer Gold,  nicht Eure Menschen.“

Der Titel: „Saqueadores-Plünderer. Wir wollen Euer Gold, nicht Eure Menschen.“

Öl/Lw 80cmx60cm

Bärbel Brede: „In der letzten Zeit erleben wir eine bedrohliche Entsolidarisierung unserer Gesellschaft und die Gefahr immer neuer Kriege wächst. Dagegen möchte ich trotz allem optimistisch mit Fantasie und künstlerischer Kraft Zeichen setzen!“ Malerei und Grafik

Joh.-W. v. Goethe Universität, Frankfurt/M, Kunstpädagogik, Freie Grafik

Studium Bildende Kunst an der HfG, Offenbach/M.

Stipendiatin der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft, Projektstudium, Ontario/Kanada

War Mitglied der Bundesverbände der Bildenden KünstlerInnen FFM und Köln,

sowie bei IG Medien. Mitglied der Gruppe tendenzen Frankfurt/M., Gründungsmitglied der Gruppe tendenzen Berlin. Ausstellungen:

Regelmäßige Ausstellungen BBK/Frankfurt im Römer, Steinernes Haus

Rathausgalerie Pulheim

Abtei/Brauweiler, KünstlerInnen des Erftkreises

AION GmbH, Köln

Galerie „Unart“, Solingen

Kulturzentrum „Alte Feuerwache“, Köln

Stadtsaal Frechen – Grafik Triennale

Internationale Gruppenausstellung „ai“, Frechen-Königsdorf

Frauenkulturcafé „F“, Pulheim

IG Medien, Kunsthaus Rhenania, Köln

Herbstsalon, Kreishaus Euskirchen

Teltower Kunstsonntag

Teltower KünstlerInnen Neues Rathaus

‚Gruppe tendenzen Berlin’ AWO Kultur-Café Teltow

Einzelausstellung Die Linke Teltow

Einzelausstellung Stahnsdorf Gemeindezentrum

Deutsch – japanischer Kulturaustausch, Teltow und Kamakura Art Center Tokio

Kunstausstellungen zur Rosa-Luxemburg Konferenz, Urania, Berlin

Galerie der Naturfreunde ‚Sobreviviente-Überleben‘

Coop Anti-War Cafe – Sommer 2019

http://www.coopcafeberlin.de/ex/ausstellung-baerbel.brede-marco.schaub/

