China befürwortet komplettes Verbot von Atomwaffen

China setzt laut dem jüngst veröffentlichten Weißbuch zur nationalen Verteidigung auf ein vollständiges Verbot von Atomwaffen sowie deren anschließender Verschrottung.

„China befürwortet ein vollständiges Verbot und Zerstörung von Atomwaffen und will mit keinem Land ins Wettrüsten steigen”, heißt es im Dokument. Das chinesische Nuklearpotentialsollte künftig auf dem Mindestniveau bleiben. Das entspreche den Anforderungen an die Staatssicherheit. Zu Prioritäten Chinas gehöre auch Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen als erstes Land unter jeglichen Umständen. Im Dokument wird auch mit Blick auf die chinesich-russischen Beziehungenbetont, dass die Militärkontakte zwischen Moskau und Peking aktuell in gutem Zustand seien. Auch weitere Entwicklung sei in Sicht. jeg/tm/sna https://de.sputniknews.com/politik/20190724325494203-china-verbot-atomwaffen/

