Deutschland, Russland und die Zukunft Veranstaltung der Bundestagsfraktion im Russischen Haus für Wissenschaft und Kultur, Berlin am 1. März 2018

Wir freuen uns, Andrej Kosolapov, den Oberbürgermeister der Stadt Wolgograd, als Gast unserer Fraktion begrüßen zu dürfen, und laden Sie sehr herzlich ein zu unserer Veranstaltung.

Über die deutsch-russischen Beziehungen, ihre Grundlagen, ihre Chancen, ihre Perspektiven wollen wir gemeinsam diskutieren.

PROGRAMM

17 Uhr Begrüßung und Eröffnung

Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende

17.15 Uhr Podiumsdiskussion »Deutsch-Russische Perspektiven«

Denis Mikerin, Leiter Presse- und Kommunikationsdienst der Botschaft der Russischen Föderation

Alexander Rahr, Publizist, Deutsch-Russisches Forum

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender

18.15 Uhr Podiumsdiskussion »Stand und Chancen der weiteren wirtschaftlichen Kooperation zwischen Russland und Deutschland«

mit Andrej Kosolapov, Oberbürgermeister der Stadt Wolgograd

Peter Ramsauer, CSU, Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag

Klaus Ernst, DIE LINKE, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag

Moderation Kerstin Kaiser, Leiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung Moskau

19.30 Uhr Schlusswort

Andrej Kosolapov

19.40 Uhr Verabschiedung

Dietmar Bartsch

Musik Tino Eisbrenner

