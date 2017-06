Dem Nachrichtenportal zufolge haben chinesische Anleihen und Investitionen in der Ukraine IWF-Kredite und die drei Milliarden US-Dollar von Russland bereits überholt. Dabei seien die Risiken für chinesische Unternehmer minimal, denn sie böten ihre Kredite in Form von Waren an, die sie auch als Pfand betrachten.

https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20170618316213285-ukraine-china-wirtschaft-investitionen/

