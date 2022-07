Der frühere bolivianische Präsident Evo Morales fordert eine weltweite Kampagne zur Beseitigung der NATO – Von Jeremy Kuzmarov (covertactionmagazine.com)

In einem Interview mit einem britischen Journalisten sagt Morales, dass die USA die NATO benutzen, um Kriege zu provozieren und Waffen zu verkaufen. Der von den USA und Großbritannien unterstützte Putsch gegen ihn im Jahr 2019 wurde wegen Lithium unternommen und weil seine Regierung ein alternatives Wirtschaftsmodell zum neoliberalen „Washington Consensus“ vorantrieb.

In einem Interview mit dem britischen Journalisten Matt Kennard in seinem Haus in El Trópico, einer kleinen Stadt vier Stunden von Cochabamba entfernt im Herzen des Amazonas-Regenwaldes, forderte der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales (2006-2019) eine internationale Kampagne zur Beseitigung der NATO.

Laut Morales sollte diese Kampagne den Menschen weltweit erklären, dass „die NATO – letzten Endes – die Vereinigten Staaten sind. Es ist keine Garantie für die Menschheit oder für das Leben. Ich akzeptiere nicht – ich verurteile sogar – wie sie Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat ausschließen können. Wenn die USA in den letzten Jahren im Irak, in Libyen und in so vielen Ländern interveniert haben, warum wurden sie dann nicht aus dem Menschenrechtsrat ausgeschlossen? Warum wurde das nie hinterfragt?“

Morales fuhr fort: „Wir [im Movimiento al Socialismo, MAS] haben tiefgreifende ideologische Differenzen mit der Politik, die von den Vereinigten Staaten unter Verwendung der NATO durchgeführt wird, die auf Interventionismus und Militarismus basiert. Zwischen Russland und der Ukraine wollen sie eine Einigung erzielen, und [die USA] provozieren immer wieder Krieg, die US-Militärindustrie, die dank Krieg leben kann, und sie provozieren Kriege, um ihre Waffen zu verkaufen. Das ist die andere Realität, in der wir leben.“

Putsch gegen alternatives Wirtschaftsmodell

Morales ist einer der erfolgreichsten Präsidenten der lateinamerikanischen Geschichte, der eine US-Militärbasis in Bolivien geschlossen, die CIA und die DEA vertrieben und dazu beigetragen hat, ein halbes Jahrtausend Kolonialgeschichte umzukehren, indem er Bolivien bei der Industrialisierung seiner Wirtschaft half.

Im November 2019 wurde Morales bei einem von den USA und Großbritannien unterstützten Staatsstreich gestürzt, der mit dem Massaker der Armee an Anti-Putsch-Demonstranten gipfelte. Morales überlebte ein Attentat nur, weil Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ein Flugzeug schickte, um ihn zu retten.

Die Nutznießerin des Putsches, Jeanine Áñez – eine konservative Christin, die die Wahlen im Oktober 2020 gegen Luis Arce von der MAS verlor – wurde im Juni zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie wegen Terrorismus und Volksverhetzung verurteilt worden war.

Morales – der nach Arces Wahl im Oktober 2020 nach Bolivien zurückkehrte – glaubt, dass der Putsch durch seinen Schritt ausgelöst wurde, Boliviens Öl- und Gasreserven zu verstaatlichen.

Morales sagte Matt Kennard: „Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das Imperium, der Kapitalismus, der Imperialismus nicht akzeptieren, dass es ein Wirtschaftsmodell gibt, das besser ist als der Neoliberalismus. Der Putsch war gegen unser Wirtschaftsmodell gerichtet … wir haben gezeigt, dass ein anderes Bolivien möglich ist.“

„Alles für Lithium“



Im Jahr 2021 veröffentlichte das britische Außenministerium Dokumente , aus denen hervorgeht, dass die britische Botschaft in Bolivien ein in Oxford ansässiges Unternehmen bezahlt hatte, um die „Ausbeutung“ der Lithiumvorkommen Boliviens einen Monat zu optimieren, nachdem Morales nach seiner Vertreibung aus dem Land geflohen war.

Die Dokumente zeigten auch, dass die britische Botschaft in La Paz als „strategischer Partner“ des Putschregimes von Áñez fungierte und vier Monate nach dem Sturz der Demokratie eine internationale Bergbauveranstaltung in Bolivien organisierte.

Bolivien besitzt die weltweit zweitgrößten Reserven an Lithium, einem Metall, das zur Herstellung von Batterien verwendet wird und das aufgrund der aufkeimenden Elektroautoindustrie immer begehrter wird.

Unter der traditionellen imperialen Dynamik, die Bolivien arm gehalten hatte, bauen reiche Länder Rohstoffe ab, schicken sie nach Europa, um sie zu Produkten zu verarbeiten, und verkaufen sie dann als fertige Produkte zu einem Preisaufschlag an Dritte-Welt-Länder wie Bolivien zurück.

Mit den Lithiumvorkommen Boliviens war Morales unnachgiebig, dass dieses System fertig sei. Bolivien würde nicht nur das Lithium extrahieren; Es würde auch die Batterien bauen. Er sagte zu Kennard :

„Wir haben mit einem Labor begonnen, natürlich mit internationalen Experten, die wir eingestellt haben. Dann zogen wir weiter zu einer Pilotanlage. Wir haben rund 20 Millionen Dollar investiert, und jetzt funktioniert es. Jedes Jahr werden in Potosí [der Hauptstadt des spanischen Imperiums, in der die Spanier im 17. , 18. und frühen 19. Jahrhundert Silber abgebaut hatten] etwa 200 Tonnen Lithiumkarbonat und Lithiumbatterien produziert . “

Morales fuhr fort: „Wir hatten den Plan, bis 2029 42 neue [Lithium-]Anlagen zu installieren. Es wurde geschätzt, dass die Gewinne fünf Milliarden Dollar betragen würden. Profite! Da kam der Putsch. Die USA sagen, Chinas Präsenz sei nicht erlaubt, aber … einen Markt in China zu haben, ist sehr wichtig. Auch in Deutschland. Der nächste Schritt war mit Russland, und dann kam der Putsch. Erst letztes Jahr fanden wir heraus, dass sich auch England an dem Putsch beteiligt hatte – alles für Lithium.“

Koloniale Mentalität



Als Kennard Morales sagte, das britische Außenministerium habe geleugnet, dass ein Putsch stattgefunden habe, antwortete Morales, dass dies schwer zu verstehen sei und „eine völlig koloniale Denkweise widerspiegele. Sie denken, dass einige Länder Eigentum anderer Nationen sind. Sie denken, Gott hat sie dorthin gesetzt, also gehört die Welt den USA und Großbritannien. Deshalb werden die Rebellionen und Aufstände weitergehen.“

Mit dem Volk oder dem Imperium des Bösen?



Morales hat große Bewunderung für Julian Assange, dessen Inhaftierung, so sagte er, „eine Eskalation, eine Einschüchterung darstellt, sodass all die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den verschiedenen Regierungen der Vereinigten Staaten begangen wurden, niemals aufgedeckt werden. So viele Interventionen, so viele Invasionen, so viele Plünderungen.“

Derzeit arbeitet Morales am Aufbau unabhängiger Medien in Bolivien, wo er sagt, dass die meisten Medien „dem Imperium oder der Rechten gehören“.

Optimistisch angesichts des jüngsten Sieges linker politischer Kräfte in Peru , Chile und Kolumbien und Lulas erwarteter Rückkehr in die Präsidentschaft Brasiliens sagte Morales zu Kennard: „In der Politik müssen wir uns fragen: Sind wir bei den Menschen oder bei den Reich? Wenn wir bei den Menschen sind, machen wir ein Land; Wenn wir beim Imperium sind, verdienen wir Geld. Wenn wir bei den Menschen sind, kämpfen wir für das Leben, für die Menschheit; Wenn wir mit dem Imperium sind, sind wir mit der Politik des Todes, der Kultur des Todes, den Interventionen und der Plünderung des Volkes. Das fragen wir uns als Menschen, als Führungskräfte: „ Stehen wir im Dienst unseres Volkes?'“

