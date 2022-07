Der Vorsitzende des Unterhauses des russischen Parlaments hat Kiew und Washington für den Angriff auf die Haftanstalt mit ukrainischen Kriegsgefangenen in Jelenowka verantwortlich gemacht. Am Samstagmorgen schrieb Wjatscheslaw Wolodin auf Telegram, das Ziel der Attacke, hinter der der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij stecke, sei es gewesen, einen neuen Nürnberger Prozess zu verhindern, bei dem gefangene Nationalisten aus dem Bataillon hätten aussagen können.

„Washington und Kiew beseitigen Zeugen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, damit Bürger der europäischen Staaten und der USA ihnen nicht den Rücken kehren und damit die Lieferungen von Waffen und Munition weitergehen.“

Wolodin zufolge hätten die Aussagen der Asow-Kämpfer über ihre Gräueltaten unausweichlich zu Forderungen geführt, die führende Politiker mehrerer NATO-Staaten zur Verantwortung zu ziehen.

Bei dem offenbar gezielten Angriff auf die Haftanstalt mit ukrainischen Kriegsgefangenen in der Ortschaft Jelenowka in der Nähe von Donezk waren mindestens 53 Menschen getötet worden. Mindestens 75 weitere erlitten Verletzungen. Die russische und die ukrainische Seite machten sich gegenseitig für die Attacke verantwortlich.

