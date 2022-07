Antikriegstag 2022: Der DGB und die Friedensbewegung (Anmerkung von Doris Pumphrey)

(Anmerkung von Doris Pumphrey)

Der Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Antikriegstag 2022 ist im Internet nachzulesen: „Für den Frieden!“ – Gegen einen neuen Rüstungswettlauf! Die Waffen müssen endlich schweigen!Mit diesem Aufruf will der DGB die Friedensbewegung unterstützen und erklärt u.a.:

„Nie wieder Krieg!“ – das ist und bleibt die Grundüberzeugung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Jeder Krieg ist ein Angriff auf die Menschheit und Menschlichkeit. (…)

Mit dem verbrecherischen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa. Im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und anderswo wüten weiterhin, teilweise seit Jahrzehnten, Kriege und Bürgerkriege. Tod, Zerstörung und Flucht – so lautet ihre fürchterliche Bilanz. Die Waffen müssen endlich schweigen – überall auf der Welt!

Russlands autokratisches Regime verfolgt eine brutale Politik der militärischen Konfrontation und Eskalation. Sein verbrecherischer Krieg zielt auf die Vernichtung der Ukraine ab. Selbst den Einsatz nuklearer Waffen schließt die russische Führung nicht aus. Die europäische und internationale Friedens- und Sicherheitsordnung liegt in Trümmern. Diese tiefe Zäsur zwingt uns, neue Antworten zu finden.

Die deutsche Bundesregierung hat darauf mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert, um die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit unseres Landes im Rahmen der NATO und der EU zu stärken. (…)“

Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang den DGB-Aufruf zum Antikriegstag am 1. September 1999 Nie wieder Krieg – Nie wieder Völkermordhervorzuholen – also nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO gegen Jugoslawien.

Darin hieß es u.a.:

„Nie wieder Krieg“ – am Ende dieses Jahrhunderts müssen wir erleben, dass diese alte Forderung der Deutschen Gewerkschaftsbewegung noch längst nicht verwirklicht ist.

‚Nie wieder Völkermord‘ – Erleben müssen wir auch, dass nach wie vor weltweit Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, dass Völkervertreibung und Massenmord bittere Wirklichkeit sind.“ (…)

Der Kosovo-Krieg hat gezeigt, dass Bemühungen um die friedliche Beilegung von Konflikten an Grenzen stoßen können. Alle Versuche in Rambouillet und Paris, die serbische Staatsführung auf dem Verhandlungsweg zum Einlenken zu bewegen, scheiterten an der Haltung der serbischen Staatsregierung. Die Nato griff ein, weil die Völkervertreibung und der Massenmord durch Verhandlungen nicht gestoppt werden konnten. (…)“

Da der DGB die völkerrechtswidrige NATO-Aggression gegen Jugoslawien unterstützt hatte, konnte er in seinem Aufruf 1999 nur bedauernd feststellen, dass seine Forderung „Nie wieder Krieg (…) noch längst nicht verwirklicht ist“.

Im Aufruf 2022 wird das „Nie wieder Krieg“ des DGB dagegen kategorisch: „Krieg ist ein Angriff auf die Menschheit und Menschlichkeit“ – der Aufruf richtet sich ja schließlich gegen Russland und dessen „brutale Politik der militärischen Konfrontation und Eskalation“.

Die Bombardierung Jugoslawiens 1999 war für den DGB offenbar kein Aggressionskrieg, schon gar nicht völkerrechtswidrig, sondern wohl eher eine notwendige antifaschistische Mission: „Nie wieder Auschwitz“ hatte der Grüne Außenminister Fischer befohlen. Der DGB sekundierte: „Nie wieder Völkermord!“ Nach dieser Logik konnte der NATO-Überfall auf Jugoslawien auch nicht der erste Krieg in Europa nach 1945 sein. Der Krieg ist „zurück in Europa“ mit dem „verbrecherischen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine“.

Damit sei die „europäische und internationale Friedens- und Sicherheitsordnung zertrümmert“, nachdem sich der NATO-Westen seit 1990 anscheinend so sehr bemüht hatte, diese zu achten und zu bewahren. Wenn „im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und anderswo“ Kriege irgendwie so dahin „wüten„, ist ja vielleicht das Klima verantwortlich…

In seinem Aufruf zum Antikriegstag 1999 rechtfertigte der DGB die NATO-Bombardierung Jugoslawiens, weil die „serbische Staatsführung auf dem Verhandlungsweg nicht zum Einlenken“ bewegt werden konnte. Die jugoslawische Regierung hatte ihre Zustimmung zum Rambouillet-Abkommen verweigert, denn es hätte die Aufgabe ihrer nationalen Souveränität bedeutet und der NATO den freien Zugang zu ihrem gesamten Territorium erlaubt. Selbst der frühere US-Außenminister Henry Kissinger musste zugeben: „Rambouillet war keine Verhandlung – es war ein Ultimatum.“ Es war „eine Provokation, eine Rechtfertigung für den Beginn der Bombardierung“. Diesen entscheidenden Hintergrund erwähnte der DGB natürlich nicht.

Es ist schon interessant: Als die jugoslawische Regierung verständlicherweise die Zustimmung verweigerte, rechtfertige der DGB das militärische Eingreifen der NATO mit der Begründung, „dass Bemühungen um die friedliche Beilegung von Konflikten an Grenzen stoßen können.“

Diese Argumentation könnte den DGB in Schwierigkeiten bringen. Also verschweigt er, dass die USA und NATO alle wiederholten Bemühungen Russlands zur friedlichen Beilegung des Konflikts ausgeschlagen hatten. Bis zuletzt hatten sie es nicht einmal für nötig gehalten Russland eine ernsthafte Antwort zu geben auf dessen Vertragsentwurfs, mit rechtsverbindlichen gegenseitigen Garantien und auf der Grundlage der gleichen und unteilbaren Sicherheit die weitere Eskalation zu beenden und den Weg beiderseitiger Abrüstung und Entspannung einzuschlagen. Könnte es vielleicht sein, dass Russlands „Bemühungen um die friedliche Beilegung“ des Konflikts „an Grenzen“ gestoßen sind?

Selbstredend, dass der DGB auch alle anderen Fakten, die zur russischen Intervention in der Ukraine führten, beschweigt. Hier zur Erinnerung:

Das Vorrücken der NATO bis an die Grenzen Russlands – entgegen allen früheren Zusicherungen; der vom Westen unterstützte anti-russische Putsch in Kiew, der dem Bandera-Faschismus wachsenden Einfluss verschaffte; die Rückendeckung durch die Garantiemächte Deutschland und Frankreich für die Verweigerung Kiews das Minsk II-Abkommen umzusetzen, das die friedliche Lösung des Konflikts innerhalb der Ukraine ermöglicht hätte; der Krieg, den Kiew seit 2014 gegen die russische Bevölkerung der Donbass Republiken führte und 14.000 Menschenleben kostete; die Aufrüstung und der Ausbau der Ukraine zum Bollwerk der NATO – wie es die dem Pentagon nahestehende Denkfabrik RAND-Corporation in ihrem Strategiepapier vorgeschlagen hatte – um einen Konflikt mit Russland zu entfachen. Dazu das Dekret Selenskijs die Donbass-Republiken und die Krim militärisch zurückzuerobern; die Konzentration von über 100.000 ukrainischen Truppen im Donbass, deren Angriffe mit Artilleriegranaten und Raketen auf Wohngebiete im Februar, laut OSZE, massiv zunahmen. Angefeuert und ausgerüstet von den USA, stand ukrainisches Militär mit seinen Nazi-Bataillonen offenbar kurz davor, den Donbass zu überfallen und ihn ethnisch zu säubern. Mit der Anerkennung der beiden Volksrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten am 21. Februar und den mit ihnen geschlossenen Verträgen über Freundschaft und gegenseitigen Beistand, konnte Russland mit der am 24. Februar folgenden Sonderoperation zur Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, die Ausführung dieses Plans vereiteln.

All diese Fakten sind für den DGB ohne Bedeutung.

Die nun entstandene „tiefe Zäsur“ zwinge „uns“, neue Antworten zu finden“, erklärt der Gewerkschaftsbund, sich offenbar ganz eins mit der Bundesregierung fühlend. Daher hat er auch Verständnis für eine „Reihe von Maßnahmen“ der Bundesregierung, die der Stärkung der „Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit unseres Landes im Rahmen der NATO und der EU“ dienen. Er möchte nur, dass die militärische Friedenssicherung nicht auf Kosten der „Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates“ und der „sozial-ökologischen Transformation“ geht.

Es folgt eine Auflistung, wofür der Gewerkschaftsbund am diesjährigen Antikriegstag ein Zeichen setzten will. Mit den realen Zuständen und Entwicklungen hat dies kaum noch etwas zu tun. Kein Thema ist für den DGB der Sanktionswahnsinn der bereits mit voller Wucht auf die Lebenshaltungskosten und Energiepreise hierzulande zurückschlägt und eine Regierungspolitik, die in ihrem anti-Russland-Wahn den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch des eigenen Landes riskiert mit dem Ziel „Russland zu ruinieren“.

Gewerkschaftlicher Antikriegstag 2022.

