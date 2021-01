Projekt in Zusammenarbeit mit Roger Waters und World Beyond War. Atomwaffen sind jetzt illegal! Nukes are now illegal!

Das Haus steht seit 10 Jahren leer. Vielleicht auch um Wohnungslose, die im Haus übernachteten zu vertreiben wurden vor einigen Jahren alle Fenster ausgehängt. Das Gebäude war so der Witterung ausgesetzt und nahm großen Schaden.

Vor einigen Jahren brachten Aktivisten den Schriftzug an: „STOP WARS“

Vor einiger Zeit entstand die Idee einer Kampagne im Zusammenhang mit dem Atomwaffenverbotsvertrags. Unsere erste Anfrage richteten wir im November an die Verwaltung im Haus der Statistik, am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Wir bezogen uns auf die Kooperation mit Roger Waters und World Beyond War. Unser Vorschlag war es, auf eigenen Kosten ein Großbanner an der Frontfassade des Gebäudes anzubringen. Als Zeitraum der Aktion gaben wir 6 Monate an. Darüberhinaus boten wir dem „Haus der Statistik“ eine Spende für das Projekt an.

Nach einigen Tagen kam eine freundliche Absage: „Danke dir für deine Anfrage! Leider habe ich schlechte Nachrichten – es ist nicht möglich für uns euer Banner über den angestrebten Zeitraum aufzuhängen. Das Genehmigungsverfahren für Projekte an der Fassade dauert mit Denkmalschutz und Stadtplanung meist mehrere Monate. Aus Erfahrung können wir sagen, dass ähnliche Anfragen in der Vergangenheit abgelehnt wurden. Für sämtliche zukünftige Genehmigungsverfahren ist es wichtig, dass Interventionen bei den entsprechenden Behörden angemeldet werden und nicht ohne Absprache mit den Beteiligten durchgeführt werden. Desweiteren werden die Gebäude derzeit saniert und das Areal ist eine Großbaustelle.“

Inzwischen haben wir das Projekt anders organisiert:

http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

In Berlin starten wir das Projekt mit Großplakaten (356 cm x 252 cm) und Werbung bei Facebook und Twitter. Ab dem 2. Februar haben wir bereits 10 Großwerbetafeln gebucht. Ab dem 22. Januar startet eine bezahlte Werbekampagne auf Facebook und Twitter. Darüber hinaus sind weitere Plakataktionen und Veranstaltungen in Berlin geplant. Wir werben immer mit demselben Motiv. Es werden auch A1- und A2- Poster plakatiert.

Als Erstunterstützer sind dabei:

Roger Waters, Gründer von Pink Floyd

World BEYOND War

Attac Berlin

Friedensglockengesellschaft Berlin e. V.

Deutscher Friedensrat e. V.

Coop Anti-War Cafe

Berliner Arbeitskreis Uranmunition

Bremer Friedensforum

Netzwerk Friedenskooperative

Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt

Vier deutsche Bundesländer haben bereits beschlossen, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen und sie haben die Bundesregierung aufgefordert, ihm beizutreten:

Bremen, Bremische Bürgerschaft im Dezember 2017

Berlin, Berliner Abgeordnetenhaus im Mai 2019

Rheinland-Pfalz, Landtag im August 2019

Hamburg, Hamburgische Bürgerschaft im Februar 2020

Über 100 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland und darüber hinaus in aller Welt haben sich bereits einem Städteappell angeschlossen.

Die IPPNW hat einen Offenen Brief an Außenminister Heiko Maas veröffentlicht den man hier unterstützen kann:

„Das Atomwaffenverbot steht für Multilateralismus und Völkerrecht.“ LINK

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related