Biden ernennt die Chef-Coup-Plotterin der Ukraine, Victoria Nuland (MintPress News)

Nuland war die treibende Kraft hinter dem Aufstand von 2014, der die ukrainische Regierung von Viktor Janukowitsch in der Ukraine stürzte, und soll nun als Bidens Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten fungieren.

Der gewählte Präsident Joe Biden bezeichnete es als „einen der dunkelsten Tage in der amerikanischen Geschichte“ und prangerte den spektakulären Angriff am Mittwoch auf das Capitol Building in Washington, DC, als einen von Donald Trump geschürten Putschversuch an.

„Ich wünschte, wir könnten sagen, wir könnten es nicht kommen sehen, aber das stimmt nicht. Wir konnten es kommen sehen “, sagte der 78-jährige Delawareaner.

In den letzten vier Jahren hatten wir einen Präsidenten, der seine Verachtung für unsere Demokratie, unsere Verfassung, die Rechtsstaatlichkeit in allem, was er getan hat, deutlich gemacht hat. Er hat von Anfang an einen umfassenden Angriff auf die Institutionen unserer Demokratie ausgelöst, und gestern war nur ein Höhepunkt… dieses Angriffs. “

„Das ist kein Widerspruch, es ist Unordnung. Es ist Chaos “, fügte er hinzu und nannte die Ereignisse einen„ beispiellosen Angriff “auf das eigentliche Gefüge der US-Demokratie.

Doch fast zur gleichen Zeit, als der zukünftige Präsident Trumps Putschversuch anprangerte, ernannte er Victoria Nuland – die treibende Kraft hinter dem Aufstand von 2014, der die ukrainische Regierung von Viktor Janukowitsch stürzte – zu seiner neuen Staatssekretärin für politische Angelegenheiten.



Die Vereinigten Staaten und die NATO hatten vor dem Putsch einige Zeit lang Ouvertüren in die Ukraine gemacht, in der Hoffnung, dass das Land der jüngste postsowjetische Staat sein würde, der in ihre Reihen fällt, wenn sie weiter nach Osten expandieren. Janukowitsch befürwortete jedoch die Lenkung der Ukraine in eine russlandfreundlichere Richtung. Die Entscheidung spornte landesweite Demonstrationen von EU-pro-Kräften an. Die Obama-Regierung erkannte sofort eine Gelegenheit und schickte Nuland in die ganze Welt, um die Bewegung zu führen und zu unterstützen. Der hochrangige Diplomat versammelte Protestierende und wurde sogar fotografiert, als er auf den Straßen Kekse verteilte.

Victoria Nuland, rechts, bietet EU-Protestierenden auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew am 11. Dezember 2013 Cookies an. Andrew Kravchenko | AP

Im Westen wurde der Aufstand von technisch versierten, zukunftsorientierten Studenten angeführt. In Wirklichkeit wurde der größte Teil der Muskeln von Neonazi-Milizen versorgt, die dazu beitrugen, Janukowitschs Sturz zu überwinden und weiterhin eine übergroße Rolle in der ukrainischen Politik und Gesellschaft zu spielen. Im Dezember stimmten nur die USA und die Ukraine dagegeneine Maßnahme der Vereinten Nationen (verabschiedet 130-2), „Bekämpfung der Verherrlichung des Nationalsozialismus, des Neonazismus und anderer Praktiken, die dazu beitragen, zeitgenössische Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener Intoleranz zu fördern“. Dies geschah, weil sie der Ansicht waren, dass die Resolution dazu verwendet werden könnte, die ukrainische Regierung und die fortgesetzte Finanzierung durch die USA ins Visier zu nehmen. Durchgesickerte Telefonanrufe zeigen, dass Nuland und der amerikanische Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, lange Gespräche darüber geführt haben, wer die Regierung nach dem Putsch bilden soll. „Dies wird als Wendepunkt in Erinnerung bleiben“: Snowden warnt vor dem Verbot von Trump Social MediaEdward Snowden hat gewarnt, dass Entscheidungen von Twitter und Facebook, Donald Trump zu verbieten, einen gefährlichen Präzedenzfall für die Online-Redefreiheit darstellen.MintPress News | Alan Macleod 8. Januar

Die Ereignisse von Anfang 2014 erschreckten Russland so sehr, dass es Truppen auf die Krim flog, um das Territorium zu annektieren. Die Affäre führte zu zunehmenden Spannungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland und fast zu einem heißen Krieg zwischen den beiden atomar bewaffneten Ländern. Am Ende weigerte sich Präsident Obama, die Spannungen bis zu diesem Punkt zu eskalieren, was viele in Washington verärgerte.

Unter ihnen war anscheinend Nuland, der verspricht, wieder ein Russia Hawk zu sein. Wie Politico diese Woche schrieb, war sie eine „ausgesprochene Kritikerin der Außenpolitik von Präsident Donald Trump – insbesondere seiner Beschwichtigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin“. In Wirklichkeit war Trump jedoch äußerst kriegerisch gegenüber Moskau, sanktionierte das Land, bombardierte eine russische Basis in Syrien und ließ eine Reihe von Anti-Atom-Verträgen auslaufen, sehr zur Bestürzung des Kremls.

Bidens Regimewechsel-Agenda

Als Vizepräsident überwachte Bidens Regierung auch den Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten von Honduras, Manuel Zelaya, im Jahr 2009, der bei seinem Sturz und seiner Ersetzung durch eine brutale Militärdiktatur half, die das Land bis heute regiert. In ihren Memoiren prahlte die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, dass sie dazu beigetragen habe, „die Frage nach Zelaya in Frage zu stellen“. Sie tat dies, indem sie Maßnahmen regionaler Körperschaften wie der Organisation Amerikanischer Staaten blockierte.

Die Ereignisse am Mittwoch ähneln auch einer Reihe anderer von den USA geplanter Staatsstreiche, darunter der von Venezuela im Jahr 2002. Mit Hilfe der amerikanischen Botschaft in Caracas marschierten rechte und rechtsextreme Kräfte auf den Präsidentenpalast von Miraflores und schlossen sich zusammen sympathische Militäreinheiten stürmen das Gebäude und nehmen Präsident Hugo Chavez gefangen. Im Nahkampf wurden Dutzende Menschen getötet und Chavez gestürzt, ersetzt durch einen bekannten Geschäftsmann ohne politische Erfahrung. Das Weiße Haus begrüßte sofort das, was es euphemistisch als „Regierungswechsel“ bezeichnete. (Zwei Tage später wurde der Putsch durch einen großen Volksaufstand rückgängig gemacht ). Blowback: Ein Einblick, wie US-finanzierte Faschisten in der Ukraine US White Supremacists betreuenEine neue Anklage des FBI zeigt, wie das Asowsche Bataillon in der Ukraine das Land in eine ideologische Basis für weiße US-Supremacisten verwandelt hat.MintPress News | Max Blumenthal 19. November 2018

Im Jahr 2018 berichtete MintPress , dass viele rechtsextreme und weiße nationalistische Gruppen in den USA von genau denselben ukrainischen Neonazis ausgebildet wurden, die die US-Regierung unterrichtet hatte. Diese rechtsextremen Gruppen waren 2017 bei der Unite the Right-Kundgebung in Charlottesville, VA, in Kraft, bei der sie einen Gegenprotestierenden töteten. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass vielen derjenigen, die am Mittwoch das Kapitol stürmten, von Personen, die im Auftrag des US-Imperiums im Ausland dazu ausgebildet wurden, Aufstandstaktiken beigebracht wurden, ein klassischer Fall von Rückschlag und ein Ereignis, das es den Amerikanern ermöglicht, ein winziges Ereignis zu erleben Geschmack dessen, was es seit mehreren Jahrzehnten auf der Welt bewirkt hat.

Feature Foto | Victoria Nuland, Mitte, beobachtet Kadetten der ukrainischen Polizeiakademie, die eine Ausbildung von amerikanischen Polizisten in Kiew, Ukraine, am 16. Mai 2015 erhalten. Sergei Chuzavkov | AP

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Zustimmung zur Herstellung.

