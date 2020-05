Charkow, Ukraine: Bio-Labor unter Kontrolle der USA. Forschung und Experimente mit neuen Virenstammen.

https://ecoandpeace.eu/what-do-we-know-about-usa-virus-production-in-ukraine/

In der Ukraine, in der Stadt Charkow begann die örtliche unabhängige ökologische Organisation „Umweltüberwachung Charkow“ ( http://harkov-ecology.in.ua ) gemeinsam mit einigen städtischen Bloggern eine journalistische Recherche der ihnen bekannt gewordenen Tatsache, dass in der Region ein biologisches Labor unter Kontrolle von den USA arbeitet.

Nach der vorhandenen Information der gesellschaftlich engagierten Menschen aus Charkow ist das genannte Labor, das zwischen den Siedlungen Pessotschin und Podworki im Gebiet Charkow liegt, für die Forschung und Experimente mit neuen Virenstammen zuständig, und erforscht ihre Wirkung auf Lebewesen.

Mit dem Ziel, diese Tatsache zu prüfen haben Aktivisten der Organisation „Umweltüberwachung Charkow“ ein Projekt gestartet, in dem sie all diejenigen, die dieses Thema nicht kalt lässt, auffordern, die gesamte verfügbare Information über die Tätigkeit des Labors an ihre e-mail zu senden.

Als Ergebnis wurden der Recherche, die der „Umweltüberwachung Charkow“ vom ehemaligen Mitarbeiter dieses Labors übergebenen Daten zugrunde gelegt, der seinen Namen nicht bekanntgab, da er ums Leben seiner Angehörigen fürchtet.

Nach den von diesem Mann gegebenen Angaben existiert zwischen den Siedlungen Pessotschin und Podworgi (einer Vorstadt von Charkow) wirklich ein biologisches Labor. Es gibt keine Information darüber im Internet. Kein Wunder, die Arbeit darin wird doch hinter anderem Schild geführt. Im Grunde ist ein Teil von seiner nicht veröffentlichen Tätigkeit die Haupttätigkeit. Und öffentlich durch die Stipendien-Kanäle der USA bereitgestellte Finanzierung wird für die erwähnte, von Fremden verborgene Arbeit verwendet.

Nun kommt das Spannendste. Die Arbeit des Labors wird von Melinda Haring, vom Atlantischen Rate für die Ukraine betreut. Die Funktion ihres Helfers hat Paul Niland (Direktor der Firma «Pan Publiching»), der den Ablauf Sekretärin der durchgeführten Forschungen kontrolliert und die Zusammenarbeit von US-amerikanischen und ukrainischen Fachleuten koordiniert.

Die Finanzierung ihrer Tätigkeit wird durch internationale Stiftung „Wiederaufbau“ geleistet (von George Soros finanziert und kontrolliert) Die Geldmittel werden im Rahmen der Stipendien-Projekte des Gesundheitsministeriums der Ukraine gebucht. Zu dem Zeitpunkt, als die Gewährsperson noch im Labor arbeitete, war mit dieser Frage die Exministerin Uljana Suprun persönlich beschäftigt, sowie ihr Stellvertreter Pavel Kowtonjuk und der Leiter des Nationalen Gesundheitsdienstes der Ukraine Oleg Petrenko.

2019 wurde im Auftrag des Labors eine Sammlung des Biomaterials von den Einwohnern, die die neuen Arzneimittel verwendeten, durchgeführt. Für Experimente wurden Personen ohne festen Wohnsitz und minderbemittelte Menschen angeworben. Daneben gab es Versuche, die für Tests bestimmten Arzneimittel in den staatlichen medizinischen Einrichtungen, Ferienlagern und Bildungseinrichtungen kostenlos auszugeben und dann unter einem passenden Vorwand Proben zu nehmen. An der genannten Tätigkeit nahm eine geringe Anzahl von medizinischen Mitarbeitern aus Charkow teil, die für die Beschaffung der Anleitungen unter Abschirmung eines vom Gesundheitsministerium organisierten Berufsausbildungsprogramms nach Kiew kamen.

Aber diese Tätigkeit begann die Aufmerksamkeit von besonders wachsamen Bürgern erregen und wurde schnell eingestellt.

Im Labor werden auch Forschungen im Bereich der Erlernung von Fähigkeit der Insekten die für Menschen gefährlichen Pathogene zu übertragen, durchgeführt. Experimente mit Zecken als Überträgern von Zika Virus, West-Nil-Fieber, Dengue-Fieber usw. werden ausgeführt. 2018 wurden etwa 100 Einzelwesen im Waldkomplex neben dem Labor ausgelassen um die Überlebensfähigkeit der verseuchten Insekte in der freien Wildbahn und die Virusübertragung an Tiere zu erforschen.

Gewöhnlich kamen die US-amerikanischen Experte-Virologen und Mediziner für 2-3 Monate nach Charkow. Die Arbeit wurde nach dem Rotationsprinzip durchgeführt.

Für die Unterbringung der ausländischen Fachleute in Hotels, die Organisation ihrer Ernährung und die Gewährleistung der Sicherheit war Viktoria Timoschewskaja (Direktorin des Programms “Bürgerliche Gesundheit” der Stiftung “Wiederaufbau”) zuständig.

Nach den von der „Umweltüberwachung Charkow“ erhaltenen Angaben haben im Labor in einem oder anderem Zeitraum folgende ausländische Fachkräfte gearbeitet:

– Ashton Kacker – praktizierender HNO-Arzt aus Manhattan (USA), Hindu nach der Nationalität;

– Luke Tomycz – Wissenschaftler-Mediziner aus der Stadt Nashville, unterrichtet an der Vanderbild University;

– Jonathan Forbes – praktizierender Augenarzt aus der Stadt Cincinnati (USA);

– James Liu – Neurochirurg in Saint Varnava Ärztezentrum (Cupertino, USA), unterrichtet an der Rutgers New Jersey Medical School;

– Thomas Jefferson Crane – praktizierender Arzt-Pharmakologe aus der Stadt Florence (USA);

– Martha Horecha – Ärztin/Pharmakologin aus New York, wohnhaft in Kiew, ist Kuratorin der griechisch-katholischen Jugendbewegung „Plast“ (USA);

– John Anderson Eloy – Professor-Mediziner aus Rutgers New Jersey Medical School (Trenton, USA);

– Jim Cleary – Professor in Indiana University School of Medicine (Indianapolis, USA);

– Mubeen Abu Ilbi – Mediziner-Augenarzt aus Jordanien, arbeitet in US-amerikanischen Programmen;

– Кartlos Kankadze – geboren in Tiflis, wohnhaft in Washington, Mediziner-Pharmakologe, der gemäß Programm USAID (USA) arbeitet, spezialisiert sich auf Forschungen im Bereich der Infektionskrankheiten, der reproduktiven Gesundheit, HIV/AIDS und Tuberkulose.

Das Objekt wird vom Nationalen Büro der Interpol in der Ukraine überwacht.

Nach der Information der Gewährsperson der „Umweltüberwachung Charkow“ kam es im Labor regelmäßig zu Unterbrechungen der zentralen Wasser- und Stromversorgung.

Es war mit dem in der Nähe liegenden Wärmekraftwerk verbunden, wo häufig Notfall-Situationen vorkamen und Ergreifung von Notmaßnahmen notwendig war. Die Arbeit von Reservequellen (Brunnen und ununterbrochene Stromversorgungsgeräte) ist nicht fehlerfrei. Es wurden auch Fälle der Energieabschaltung während der Durchführung von wichtigen Versuchen festgestellt.

Medizinische Kühlschränke fielen aus, die Arbeit wurde oft unter unpassenden Bedingungen (ohne Einhaltung der Temperaturverhältnisse, der Belüftung der Luftdichtheit der Boxe usw.) durchgeführt. Jeder dieser Vorfälle hatte am folgenden Tag die Durchführung von Abmessungen mit Benutzung von Spezialgeräten westlicher Produktion in den Laborräumen und im Außenbereich zur Folge sowie Nichterscheinen zur Arbeit von US-Fachleuten und ihre nachfolgende Heimreise.

2019 wurden Todesfälle von Patienten festgestellt, die durch Verwendung der experimentellen Arzneimittel verursacht wurden. Die Information wurde nicht veröffentlicht. Letale Ausgänge wurden einem ungünstigen Krankheitsablauf zugerechnet.

2018 wurden in Labor aktiv Forschungen an Grippeviren geführt, deren Pathogene aus den USA gebracht wurden. Für heimisches Personal wurde als Ziel der erwähnten Tätigkeit die Ausarbeitung eines “universellen, klugen” Impfstoffes genannt, der fähig ist, sich den Mutationen des Virus anzupassen. Die genannten Forschungen wurden Anfang Sommer 2019 eingestellt. Die Ergebnisse wurden außer Land gebracht.

Die gesellschaftlich engagierten Menschen aus Charkow versichern, das dies nur erster Teil der Information ist, über die sie verfügen. Sie haben verstanden, dass sie alleine dieses multinationale Riesending nicht beeinflussen können, mit dessen Hilfe vielleicht sogar etwas wie das Virus COVID-19 geschaffen wurde, das jetzt unsere Kinder und älteren Familienmitglieder gefährdet. Gerade deshalb haben sie sich an viele unabhängige europäische Strukturen auf dem Gebiet der Ökologie und Gesundheitswesen gewendet mit der Bitte diese Information zu veröffentlichen und dabei helfen, die Kontrolle über die Tätigkeit der US-Amerikaner in der Ukraine im Bereich der Virologie zu stärken.

Die Ukraine bemüht sich, ein Teil des zivilisierten Europas zu werden, sie liegt dicht an unseren Grenzen. Jährlich fahren Zehntausende Saisonarbeiter aus diesem Land in unsere Städte, was das Risiko der Ausbreitung der Infektionskrankheiten erzeugt. Die Europäische Union ist verpflichtet, sich in der Realisation der abenteuerlichen europäischen Integrationsprojekte vorsichtiger zu verhalten. Falls dieses Land ein Teil der europäischen Familie werden will, soll es in erster Linie auf die Realisation von gefährlichen Projekten auf Geheiß von den USA verzichten. All das kann zu beklagenswerten Folgen für den gesamten europäischen Teil des Kontinents führen.

translation from english:

https://ecoandpeace.eu

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related