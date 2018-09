US-Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard: Die USA unterstützen einen interventionistischen Genozid-Krieg im Jemen

SHARMINI PERIES: Dies das Real News Network. Ich bin Sharmini Peries und komme aus Baltimore zu dir.

Die Kinderschutzgruppe Save the Children hat gerade einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass im Jemen aufgrund von Nahrungsmittelknappheit und steigenden Preisen bis zu fünf Millionen Kinder Hunger leiden. Der Grund für diese Krise, die die Vereinten Nationen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnet haben, besteht seit nunmehr drei Jahren im Jemen-Krieg zwischen der ethnischen Gruppe der Huthi und einer von Saudi-Arabien geführten Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten . Die USA hat Bomben, Flugzeuge und strategische und logistische Unterstützung für diesen Krieg bereitgestellt. Letzten Monat bombardierten saudische Truppen einen Schulbus und töteten vierzig Kinder. Saudi-Arabien nannte diesen Angriff legitim.

Der Progressive Caucus im US-Kongress versucht, den War Powers Act und die Kriegsbefugnisse heraufzubeschwören, dass sie der Unterstützung der USA für den Krieg im Jemen ein Ende setzen müssen. Hören wir uns die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard an, die diese Entschließung vorstellt.

TULSI GABBARD: Unser Militär führt heute im Jemen weiterhin diesen interventionistischen Krieg zusammen mit Saudi-Arabien, ein Krieg der vom Kongress nicht genehmigt wurde. Die Zeit für Krokodilstränen und grundlose Plattitüden ist vorbei. Genug ist genug. Die USA müssen ihre Unterstützung für Saudi-Arabien beenden und aufhören, interventionistische Kriege zu führen, die die Zerstörung, den Tod und das Leid auf der ganzen Welt erhöhen, unsere Ressourcen hier zu Hause vernichten und unsere eigene nationale Sicherheit bedrohen.

SHARMINI PERIES: Tulsi Gabbard ist Vertreterin der Vereinigten Staaten für den 2. Kongressbezirk von Hawaii. Sie war auch Vizepräsidentin des Democratic National Committee bis 2016, aber sie trat zurück, um Senator Bernie Sanders in der Demokratischen Vorwahl 2016 zu unterstützen. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die Repräsentantin Gabbard 2004 eine zwölfmonatige Dienstzeit im Irak absolvierte, und sie war ein Teil von Hawaiis Nationalgarde. Und im Jahr 2015 wurde sie zum Major in der Hawaii National Guard befördert. Heute ist sie im House Armed Services Committee und sie kommt heute aus Washington zu uns.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete, Aloha.

TULSI GABBARD: Aloha, Sharmini, danke. Wunderbar, mit Ihnen zu reden.

SHARMINI PERIES: Alles klar, Kongressabgeordnete. Fangen wir damit an, warum wir uns in diesem schrecklichen Krieg befinden und was der Kongress tun kann, um ihn aufzuhalten.

TULSI GABBARD: Zunächst einmal ist es absolut unerhört, dass die Vereinigten Staaten seit Jahren ihre Unterstützung für den Genozidkrieg Saudi-Arabiens im Jemen fortsetzen, der Tausende und Abertausende unschuldiger jemenitischer Menschen getötet und Massenmangel und Leiden, eine Cholera, verursacht hat. Diese Epidemie ist die schlimmste humanitäre Krise der Welt im Jemen, und alle machen ein Auge zu, während sie weiterhin saudische Flugzeuge tanken, sie mit Geheimdienstinformationen versorgen und ihnen die Bomben zur Verfügung stellen, die sie gegen jemenitische Zivilisten einsetzen.

Der Kongress hat seine Verantwortung für die Kriegserklärung seit langem aufgegeben. Und dieser Krieg im Jemen ist ein perfektes Beispiel. Deshalb führen ich und einige meiner Kollegen eine Resolution ein, die unsere Autorität und Verantwortung des Kongresses, die uns durch die Verfassung der Vereinigten Staaten gegeben wurde, zurücknehmen wird, um unsere illegale Teilnahme an diesem von Saudi-Arabien geführten Genozidkrieg im Jemen zu stoppen. Und unsere Resolution würde unsere Kongressbehörde sehr einfach und eindeutig bestätigen und die US-Militärtruppen von jeglicher Art von Unterstützung für die Gräueltaten Saudi-Arabiens im Jemen abziehen.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete, Sie haben es geschafft, von beiden Parteien Unterstützung zu erhalten. Man könnte meinen, es wäre einfach, es auf den Boden zu bringen, um darüber zu debattieren, weil es wirklich darum geht, dass der Kongress die Macht zurücknimmt, die er über Kriegsmaßnahmen hat. Es geht also nicht nur um den Jemen, obwohl der Jemen die entscheidende Frage ist. Aber warum ist es so schwierig, dies zu diskutieren, damit wir die verschiedenen Perspektiven hören können, warum sie es nicht unterstützen würden?

TULSI GABBARD: Nun, das ist wirklich der Punkt, Sharmini, gibt es nicht viele Möglichkeiten, wirklich eine echte Debatte zu führen. Damit der Kongress seine verfassungsmäßige Autorität ausübt, bietet er diese Plattform, um zu entscheiden, ob ein Krieg erklärt werden soll oder nicht, ob unsere Truppen in diese Kriege involviert werden oder nicht. Und das ist einfach nicht passiert. Leider haben wir vor einigen Monaten gesehen, dass der Senat versucht hat, eine ähnliche Resolution zu verabschieden. Die Regierung hat sich sehr dagegen ausgesprochen und Senatoren aufgefordert, gegen diese Resolution zu stimmen, damit die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien weiterhin in diesem Völkermord unterstützen können .

Wir sehen jetzt im Haus, wir versuchen, diese Entschließung erneut einzuführen, um die Unterstützung der USA für Saudi-Arabien dort zu beenden und diese Debatte zu erzwingen. Ich denke, das ist wirklich der Punkt hier, um diese Debatte zu erzwingen. Wir haben heute Morgen einen Nachrichtenbericht veröffentlicht, in dem Staatssekretär Pompeo im Grunde entschieden hat, die Unterstützung der USA für den Krieg Saudi-Arabiens im Jemen zu rezertifizieren, aus Sorge, einen Zwei-Milliarden-Dollar-Waffenvertrag mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verlieren unsere Fähigkeit, mehr Präzisionsraketen an diese Länder zu verkaufen, die sie auf unschuldige Zivilisten fallen lassen.

Also wieder empörend, wenn man bedenkt, dass Menschen in Washington, die Macht haben, mehr daran interessiert sind, Geld zu verdienen als über das Leben, das verloren geht, die Menschen getötet werden und die Menschen, die als Folge dieses illegalen Krieges leiden. im Jemen.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete, Außenministerin hat darauf hingewiesen, dass sie mit den Saudis gesprochen haben und dass die Trump-Administration davon überzeugt ist, dass die Saudis geeignete Maßnahmen ergreifen werden, um den Schaden für die Bürger im Jemen zu minimieren, indem sie ihre Ausrichtung verbessern um keine Schlagzonen zu enthalten, Bereiche, in denen sie nicht bombardieren dürfen. Was halten Sie von diesen Antworten seitens des Außenministers Pompeo?

TULSI GABBARD: Sharmini, wir hören diese Argumente seit Jahren. Seit die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien in diesem Krieg unterstützt haben, haben wir zwei sehr unterschiedliche Geschichten gehört. Eines ist die Erzählung, die Sie gerade geteilt haben, dass die Vereinigten Staaten versuchen, Saudi-Arabien zu helfen und diese zivile Opfer zu minimieren und so weiter. Und andererseits, wenn Saudi-Arabien eine US-hergestellte Präzisionsrakete in einem Bus mit 40 Kindern im Jemen, den Vereinigten Staaten, fallen lässt, sagt diese Regierung dann: „Oh, nun, wir haben nichts mit ihrer Zielerfassung zu tun, wir haben keine Eingabe über ihr Targeting. „.

Also, was ist die wahre Antwort hier? Wie involviert sind sie? Weil es scheint, dass sich ihre Geschichte ändert, wenn sie ihren Zweck erfüllt. Es gibt ein paar Grundlinien hier, ist, dass die Politik der Vereinigten Staaten in Jemen, die den Völkermordkrieg in Saudi-Arabien unterstützt, gescheitert ist. Wir haben nicht gesehen, dass sich die jemenitischen Menschen in all den Jahren, in denen wir diesen Krieg unterstützt haben, dem Frieden näherten. Ganz im Gegenteil. Die humanitäre Katastrophe, mit der das jemenitische Volk konfrontiert ist, hat sich als die schlimmste der Welt erwiesen. Und während dieser Konflikt weiter eskaliert, sehen wir nur, dass ihr Leiden zunimmt. Deshalb drängen ich und meine Kollegen sehr hart und stark darauf, die illegale Teilnahme der USA an diesem Krieg zu beenden und unsere Truppen davon abzuhalten, Saudi-Arabien zu unterstützen Arabiens Gräueltaten.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete, Sie haben es nun geschafft, hochrangige Mitglieder des Kongresses zu gewinnen, um diese Resolution zu unterstützen, wie Bernie Sanders, Adam Smith, und natürlich Sie und der Kongressabgeordnete Ro Khanna aus Kalifornien und viele andere, die dies unterstützen und unterstützen Rechnung. Also, warum ist es so schwierig für Sie, den Rest der Demokraten und der Demokratischen Partei hinter diese Resolution zu bringen?

TULSI GABBARD: Nun, wir fordern sie auf, sich diesen Bemühungen anzuschließen und sich für den Frieden einzusetzen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Menschen informiert und informiert werden, und ich denke, dass mehr und mehr Kongressabgeordnete sich der Folgen des Bündnisses der Vereinigten Staaten mit Saudi Arabien in diesem Krieg und der verheerenden Auswirkungen auf das jemenitische Volk bewusst werden . Letztlich wird es jedoch Sache der Führung des Hauses sein, diese Entscheidung zu treffen, um diese Entschließung zu Wort kommen zu lassen.

Nun, diese Entschließung, die wir einleiten, ist eine privilegierte Resolution, die im Wesentlichen den prozeduralen Mechanismus zur Verfügung stellen wird, um eine Abstimmung über das Haus zu erzwingen, falls die Hausführung beschließt, es nicht selbst zu bringen. Daher besteht unsere Hoffnung und unser Ziel darin, diese Debatte erzwingen zu können, die Mitglieder des Kongresses dazu zu zwingen, eine Position im Protokoll einzunehmen, unsere verfassungsmäßige Verantwortung zu erfüllen und tatsächlich eine Entscheidung darüber zu treffen und unsere US-Truppen daran zu hindern, zu unterstützen Saudi-Arabien, um zu verhindern, dass unser Geld nach Saudi-Arabien fließt.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete, Sie haben es sehr eloquent ausgedrückt, als Sie sagten, das Interesse an Waffenverkäufen an Saudi-Arabien bestehe darin, zu bestimmen, was wir dort in diesem schrecklichen Krieg im Jemen in Bezug auf unsere Politik tun. Aber die Trump-Regierung hat sehr enge Beziehungen zu den Saudis. Erzählen Sie uns ein wenig mehr darüber, was diese Entscheidung noch ausmacht.

TULSI GABBARD: Wissen Sie, hier gibt es leider eine Menge Heuchelei. Wenn Sie Mitglieder dieser Regierung und früherer Regierungen haben, haben Sie im Kongress Führer, die die Notwendigkeit des Bündnisses der Vereinigten Staaten mit Saudi-Arabien betonen und blind machen Auge auf die Tatsache, dass sie die Nummer eins Verbreiter der wahhabitischen salafistischen Ideologie sind, die terroristische Gruppen wie al-Qaida und ISIS antreibt. Und sie geben Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Dollar aus, um diese Ideologie auf der ganzen Welt zu verbreiten und diese terroristischen Aktivitäten zu unterstützen.

Man kann also nicht sagen, dass Saudi-Arabien auf der einen Seite unser großer Verbündeter im Kampf gegen den Terrorismus ist, während Saudi-Arabien auf der anderen Seite die Ideologie antreibt, die diese Terrorgruppen auf der ganzen Welt antreibt. Also müssen wir die Verantwortlichen für die Entscheidungen, die sie treffen, und für die Politik, die sie vorantreiben, zur Rechenschaft ziehen und sie weiterhin auf die Heuchelei dieser Positionen drängen, weiterhin die Führer im Kongress dazu bringen, diese Unterstützung Saudi-Arabiens aufzuheben. und aufzuhören, US-Steuergelder auszugeben, um diese humanitäre Katastrophe im Jemen zu beflügeln.

SHARMINI PERIES: Die Kongressabgeordnete Lawrence Wilkerson, ehemalige Stabschef des Außenministers Colin Powell, hat in unserem Netzwerk über die Art und Weise gesprochen, in der die Trump-Regierung staubige Pläne herauszieht, die Bolton der ehemaligen Bush-Regierung empfohlen hatte diese Pläne gehen weiter. Zuerst war es der Irak, dann war es Syrien, dann ist der nächste Iran. Und der Aufstieg der saudischen Macht in der Region hat viel damit zu tun, dass dieser Plan von der ehemaligen Bush-Regierung umgesetzt werden kann. Also, die meisten Leute erwarten, dass diese Saudi-U.S. Bündnis wird bedeuten, dass der nächste Krieg der Krieg mit dem Iran sein wird. Denken Sie, dass das eine genaue Einschätzung ist?

TULSI GABBARD: Es gibt keine Frage darüber, wie Menschen wie John Bolton in dieser Trump-Regierung seit langem einen Krieg gegen den Iran beginnen wollen. Es gibt keine Frage, die wir erkennen und anerkennen müssen, dass diese Regierung und die Führer der Regierung der Vereinigten Staaten im Wesentlichen in diesem jahrtausendelangen sunnitisch-schiitischen konfessionellen Konflikt Partei ergreifen, den wir in vielen der Länder, in denen Sie leben, noch heute ausüben Ich habe gerade gesagt, dass Länder wie Saudi – Arabien extremistische sunnitische Führer in diese verschiedenen Länder schicken und die Vereinigten Staaten und unser Militär dazu benutzen wollen, diese verheerenden und kontraproduktiven Regimewechselkriege zugunsten Saudi – Arabiens fortzusetzen diese Länder, nicht die Vereinigten Staaten zu profitieren.

Also müssen wir ehrlich und ehrlich darüber sein, was die wahren Motive hier sind, und die Tatsache, dass viele dieser Regime Kriege ändern, die das amerikanische Volk seit dem 11. September Milliarden Dollar gekostet haben, hat nicht nur das Leben der Menschen gebracht In diesen Ländern verschlimmerte sich nicht nur ihr Leiden, sondern sie erwiesen sich als kontraproduktiv für die Interessen der Vereinigten Staaten, sowohl bei der Zunahme und Stärkung terroristischer Gruppierungen wie al-Qaida und ISIS, als auch in der Tatsache, dass sie Billionen von amerikanischen Steuergelder für diese Kriege, das bedeutet, dass wir nicht über diese Ressourcen verfügen, um hier und da in den Wiederaufbau und die Stärkung unserer Gemeinschaften zu investieren.

Gemeinden wie meine in Hawaii, die dringend Infrastruktur benötigen, Gemeinden wie Flint in Michigan, wo Kinder und Familien und Gemeinden weiterhin von ihrer Wasserquelle vergiftet werden, und so viele andere Dinge, die wir in unserem Land dringend benötigen. Wir müssen uns also wieder anschauen, was die wirklichen Kosten dieser Kriege sind, wer von ihnen profitiert, und sicherstellen, dass unsere Führer diese Politik ändern, so dass wir tatsächlich Entscheidungen treffen, die den besten Interessen der Menschen in unserem Land dienen Land.

SHARMINI PERIES: Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, ich danke Ihnen so sehr dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind, und wir hoffen, dass wir dieses Gespräch fortsetzen und den Druck aufrechterhalten können, wie Sie es mit der Entschließung im Repräsentantenhaus tun. Ich danke dir so sehr, dass du heute zu uns gekommen bist.

TULSI GABBARD: Danke, Sharmini, wundervoll mit dir zu reden.

SHARMINI PERIES: Und du, dass du uns hier im Real News Network beigetreten bist.

